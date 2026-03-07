Erico Galeano usó dinero fruto del narcotráfico en el Club Capiatá, según sentencia

Para el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que condenó a 13 años de cárcel al senador Erico Galeano Segovia (ANR), por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el juicio oral quedó probado que el legislador recibió sumas de dinero provenientes de la organización criminal desarticulada con la Operación A Ultranza Py, en febrero de 2022.

El juez Pablino Barreto, presidente del Colegiado de Sentencia, resaltó que Galeano “invirtió el dinero”, entre otros, en el Club Deportivo Capiatá, específicamente la suma de G. 10.379 millones, monto que el propio encausado estableció en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, al momento de asumir su cargo como senador nacional.

“Esta declaración fue presentada ante la Contraloría General de la República en fecha 15 de julio de 2023 como cuentas a cobrar. Esto representa una importante diferencia respecto a su declaración jurada rectificativa anterior, en la cual estableció como cuentas a cobrar en el mismo concepto la suma de G. 1.100 millones”, puntualizó.

De acuerdo a lo que quedó probado por el tribunal, de dicha situación se advierte una diferencia, en cuanto a la inversión realizada en el Club Deportivo Capiatá, de G. 9.279 millones respecto a los años anteriores.

Erico Galeano, Marset y el Club Capiatá

Otra situación que para el Tribunal de Sentencia los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca es que el ahora senador Erico Galeano formó parte del Deportivo Capiatá, como miembro de la Comisión Directiva, hasta el año 2022, inclusive figurando como presidente en el mismo periodo de tiempo en el que jugaba para ese club el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

Al respecto, el juez Pablino Barreto remarcó que Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal supuestamente liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, entre los años 2020 y 2021.

En cuanto a la gestión del ahora senador colorado como dirigente del Deportivo Capiatá, documentos presentados por el Ministerio Público en el juicio oral revelaron que Erico Galeano fue dirigente de fútbol hasta agosto del año 2022.

Específicamente, un informe remitido por la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó que Galeano luego de dejar la presidencia del Deportivo Capiatá fue vicepresidente 1° del club y formó parte de la dirigencia hasta el 1 de agosto de 2022, cuando presentó renuncia.

Marset pagó US$ 300.000 para jugar en Capiatá

El uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, actualmente prófugo de la Justicia en el marco de la causa A Ultranza Py, llegó al Club Deportivo Capiatá como futbolista el 6 de abril del año 2021.

Marset disputó 4 partidos oficiales con el Deportivo Capiatá, hasta el 29 de mayo de 2021 y los encuentros fueron televisados por Tigo Sports, de acuerdo con los informes presentados por el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta.

Audios grabados por la Policía Nacional y trascriptos por el Ministerio Público en la imputación del caso Nexus indican que el ahora narcotraficante más buscado de Sudamérica, Sebastián Marset, pagó 300.000 dólares para fichar en 2021 por el Deportivo Capiatá. También se ratifica que pagó otros 20.000 dólares por usar la camiseta 10. Jugó cuatro partidos oficiales en el club.

Marset “quiso utilizar la camiseta número 10, dorsal utilizado en ese momento por Irrazabal (en referencia al jugador Julio Irrazabal), quien habría pedido la suma de 20.000 dólares americanos para ceder su número, y que Lecaya habría pagado este monto, razón por la cual se iniciaron los chismes”, dice en la imputación de la Fiscalía sobre el caso Nexus.