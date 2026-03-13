Recusan a jueza y exigen prisión para imputado por muerte de su sobrino

Los manifestantes llegaron hasta el Palacio de Justicia para reclamar que el imputado pase a guardar reclusión en la cárcel. La víctima fue identificada como Alberto Andrés Barrios Villalba (20), domiciliado en la compañía Chircal del distrito de Escobar, quien en el momento del accidente se desplazaba a bordo de una motocicleta. Tras ser impactado por un camión de carga, el joven quedó al costado de la ruta N° 10 “Las Residentas”.

Por el hecho fue imputado Francisco Acosta Villalba, domiciliado en la compañía Mbocayaty, tío de la víctima. El supuesto autor del hecho al momento del accidente conducía un camión Toyota, modelo ToyoAce, año 2004, color blanco, con chapa AAXJ 433 PY. El conductor enfrenta cargos por homicidio doloso y omisión de auxilio.

La decisión de la jueza de Garantías Digna Ocampos de otorgarle arresto domiciliario al imputado generó la indignación de familiares y vecinos del fallecido.

Reclaman explicación de la jueza

Liz Barrios Villalba, hermana de la víctima, explicó que el pasado miércoles los familiares acudieron al Palacio de Justicia para pedir explicaciones a la magistrada sobre la medida otorgada al imputado.

Recordó que, tras el accidente, Acosta Villalba habría abandonado el lugar y recién se presentó ante la comisaría local horas más tarde, en la tarde del mismo día.

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Según los antecedentes del caso, al conductor se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó 0,142 mg/l de alcohol en sangre.

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Fiscalía y querella apelaron la decisión

El agente fiscal de la Unidad Penal N° 3, Alfredo Ramos Manzur, indicó que el Ministerio Público ya había apelado la decisión judicial.

La apelación también fue acompañada por el abogado querellante de la víctima, Rafael Gavilán, quien solicitó la revocación del arresto domiciliario dispuesto por la jueza de Garantía, Digna Ocampos.

Posteriormente, la Cámara de Apelación, integrada por la presidenta Rosalinda Guens y los miembros Zusan Domenech y Benicio Ruiz Román, resolvió revocar la medida de arresto domiciliario y ordenar la prisión preventiva del imputado.

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Recusación de la jueza

De acuerdo con el fiscal Ramos Manzur, la resolución del Tribunal de Apelación fue remitida a la jueza Ocampos desde el lunes pasado. Sin embargo, hasta ayer la magistrada no se había expedido sobre lo dispuesto por el tribunal superior.

Ante esta situación, el Ministerio Público y el abogado querellante recusaron a la jueza. Ahora, las autoridades de la Circunscripción Judicial de Paraguarí deberán realizar el sorteo de un nuevo juez que se encargue de continuar con la causa.