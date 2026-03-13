Tañarandy: Viernes Santo con cuadros vivientes inspirados en el arte gótico

Las hermanas Macarena Ruiz y Almudena Ruiz, hijas del artista plástico Delfín Roque Ruiz Pérez, más conocido como Koki Ruiz, en enero iniciaron los trabajos de planificación y los preparativos de las actividades del Viernes Santo en Tañarandy. El objetivo es continuar el legado de su recordado padre, quien falleció el 20 de diciembre de 2024.

Macarena mencionó que este año presentarán cuadros inspirados en el arte gótico, aunque ya con ideas propias de ella y de su hermana, manteniendo la tradición de la religiosidad popular representada por la procesión de la Virgen Dolorosa por el Yvága Rape.

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“El año pasado justamente nos inspiramos exclusivamente en la Última Cena, porque ese era el cuadro más icónico de los que representaba mi papá y era un homenaje para él. Pero, este año, nos toca ya innovar y hacer un cuadro desde cero”, indicó Macarena Ruiz.

La artista, quien acompañó a su padre durante años en los preparativos y representaciones del Jueves Santo y Viernes Santo en Tañarandy, señaló que la propuesta será un retablo inspirado en el arte gótico. En este caso, se tratará de un gran retablo que contendrá diferentes cuadros inspirados en obras de ese estilo, los cuales serán representados mediante los ya tradicionales cuadros vivientes.

“Uno sería el arresto de Jesús; otro sería la crucifixión, de Giotto, un artista que era más o menos de esta época. Después habrá El Descendimiento, de Van der Weyden, y La Piedad, de Miguel Ángel. El marco de los cuadros va a ser el retablo y dentro de ese retablo van a estar estos cuadros inspirados en estas obras”, explicó.

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“Arrancamos en enero y desde febrero podemos decir que ya somos un equipo grande, un equipo fijo, que también era el equipo que siempre trabajaba con mi papá en esto. Y bueno, desde ahí estamos todas las horas, todo el tiempo, todos los días, hasta que llegue”, expresó a su turno Almudena Ruiz.

Al asumir el desafío de comenzar nuevamente desde cero con este trabajo, señalaron que los cuadros que anteriormente realizaba su padre sirvieron como referencia e inspiración.

Las hermanas indicaron que el objetivo principal es mantener el nivel de calidad que caracterizaba a las obras anteriores. Sin embargo, reconocen que inevitablemente habrá diferencias, ya que ahora son ellas quienes están a cargo del proceso creativo.

Buscan aportar una mirada nueva sin perder la esencia ni la intención de conservar el nivel artístico que siempre distinguió al trabajo realizado por Koki Ruiz.

También mencionaron que se conservará la tradición de la religiosidad popular, representada por la procesión de la Virgen Dolorosa por el Yvága Rape, iluminado por candiles y antorchas y acompañado por el cántico de los estacioneros.