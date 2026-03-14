Nacionales
14 de marzo de 2026 - 18:43

Carapeguá: Nuevo Liberalismo apunta al poder en 2028

El diputado Jorge Avalos Mariño destacó que el objetivo del PLRA es llegar al poder en 2028.
El diputado Jorge Avalos Mariño destacó que el objetivo del PLRA es llegar al poder en 2028.Emilce Ramirez

CARAPEGUÁ. Durante la presentación de candidatos al directorio, concejales municipales y miembros del Comité partidario local, el anfitrión del encuentro diputado nacional Jorge Avalos Mariño destacó que el Movimiento Nuevo Liberalismo del PLRA que el objetivo apunta llegar al poder de la República del Paraguay en 2028. Agregó que quieren un gobierno que se ocupe de la gente.

Por Emilce Ramírez

El encuentro partidario se llevó a cabo en la compañía Calixtro, donde el diputado nacional Jorge Avalos Mariño destacó que el objetivo del PLRA es llegar al poder en 2028. “Desde el gobierno, queremos que los paraguayos tengan el liderazgo que merecen, un gobierno que se ocupe de su gente y ofrezca soluciones a los distintos problemas que enfrenta el país”, afirmó.

En Carapeguá se realizó la presentación de candidaturas para los diferentes cargos.
En Carapeguá se realizó la presentación de candidaturas para los diferentes cargos.

Aseguró que estando en el poder “es la única manera de llevar satisfacción y respuestas a las necesidades de los paraguayos”.

El parlamentario señaló que el país atraviesa una situación crítica: “Hoy día el Paraguay es un desastre, enfermarse es una tragedia y no hay soluciones ni respuestas".

Aseguró que desde el PLRA “vamos a revertir primero vamos a ganar la presidencia del Directorio del PLRA, a cargo de Alcides Riveros (actual intendente de Fernando de la Mora) y luego con el apoyo de todos conquistar el poder”.

El diputado subrayó que los candidatos presentados fortalecerán al partido, recuperando su papel de defensor de los intereses del pueblo y llevando un gobierno que se ocupe de la gente y de sus problemas.

Hoy es el momento de preparar al partido para 2028 y lograr que los paraguayos tengan el gobierno que se merecen”, afirmó.

La unidad es clave para llegar al poder

El candidato al directorio, Riveros por su parte, manifestó que se está trabajando por la unidad de la familia liberal, de la oposición y de la ciudadanía para llegar al poder.

El candidato a la presidencia del Directorio del PLRA, Alcides Riveros, es el actual intendente de Fernando de la Mora.
El candidato a la presidencia del Directorio del PLRA, Alcides Riveros, es el actual intendente de Fernando de la Mora.

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Agregó que “el partido liberal perdió su institucionalidad y eso debe recuperarse para que la gente vuelva a creer en nosotros. Necesitamos paz interna y liderazgo para llegar al poder, con planes de gobierno claros en seguridad, educación y salud”, dijo.

Durante el acto, Avalos Mariño presentó a los candidatos de la Lista 3 para las próximas internas de junio:

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Piden la unidad del partido para llegar al poder.
Piden la unidad del partido para llegar al poder.
  • Candidato a presidente del Directorio: Alcides Riveros.
  • Miembro a Directorio por Paraguarí: Néstor Casimiro González.
  • Miembro a Directorio por la lista nacional: Daniel Pereira, actual presidente de Comité y concejal municipal de Quiindy.
  • Presidencia Conducción JLRA: Diputado Nacional Pedrito Gómez. Además, se presentó a Oliver Rodríguez, candidato de la Juventud Liberal Radical Auténtico (JLRA) por la lista nacional y Teresa Amarilla (Representante de la JLRA por el departamento de Paraguarí).
  • Concejales municipales: Rubén Galeano, Enzo Bobadilla, Tamara Elizeche, Neuman Arroyo, Bárbara Ojeda, Venancio Figueredo, José Báez, Héctor Sánchez, José Arsenio Figueredo, Ángela Maldonado, Liz Ramírez, Susana Giménez.
  • Miembros del Comité local: Margarita Miró, Arnaldo Caballero, Carolina Báez, Eladio Ramírez, Alicia Páez, Gerardo Torres, Daniel Giménez, Ramón Baeiro, Derlis Cardozo, Zulma Insfrán.
  • Candidata a convencional: Isabel Cáceres.