Largas filas y espera interminable en el Hospital Ingavi del IPS

Un equipo de ABC TV constató en la mañana de este sábado que los pacientes hacen largas filas en el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS).

La atención médica se ve afectada por tiempos de espera que, según denuncias de los asegurados, pueden extenderse durante horas.

Los pacientes reportan problemas que se replican en prácticamente todos los centros asistenciales del IPS: la falta de insumos y medicamentos obliga a los familiares a cubrir gastos adicionales para recibir atención básica.

Lea más: Pacientes renales indignados y preocupados por falta de insumos, medicamentos y estudios necesarios para sobrevivir

Además, algunos asegurados llegan desde temprano pero no son atendidos, regresando a sus hogares sin ninguna respuesta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Apoyo presidencial a la administración de Brítez

El presidente Santiago Peña reconoció esta semana que la salud pública en Paraguay enfrenta una grave crisis.

Lea más: Ejecutivo tiene en la mira a IPS, luego de la Caja Fiscal

Pese a ello y a los cuestionamientos sobre la gestión y posibles casos de corrupción en el IPS, Peña aseguró que respalda al presidente del instituto, Jorge Brítez, por lo que reafirma su confianza en la administración actual.