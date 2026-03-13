Pacientes renales indignados y preocupados por falta de insumos, medicamentos y estudios necesarios para sobrevivir

La Frepa, mediante un comunicado público, expresó su profunda indignación y alta preocupación ante la falta de estudios a pacientes renales en hospitales públicos, que además no reciben ni medicamentos ni insumos esenciales para sobrevivir.

“Lamentablemente, es usual que distintos hospitales públicos de referencia recurran a Frepa para cubrir necesidades que deberían estar garantizadas por el Estado”, denuncian.

Entre los pacientes afectados, hay varios niños que requieren estudios complejos con sedación para definir diagnósticos urgentes.

También es preocupante la cantidad de adolescentes que necesitan medicamentos inmunosupresores para no perder un trasplante y adultos que deben realizarse estudios especializados con radiofármacos que no están disponibles.

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Falta de medicamentos vitales

Agregan que pacientes jóvenes dependen de soluciones médicas específicas para sostener su tratamiento, los cuales hoy desde los centros asistenciales dependientes del Ministerio de Salud Pública o del Instituto de Previsión Social les niegan.

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También mencionan que varias personas necesitan insumos básicos, como bicarbonato o incluso materiales traumatológicos para intervenciones quirúrgicas que son impostergables.

“Cuando un hospital público deriva usualmente la provisión de medicamentos, estudios o insumos indispensables, algo está fallando gravemente en el sistema. Y ese algo no puede normalizarse. Frepa nació para acompañar, pero no para sustituir al Estado paraguayo. No somos una estructura paralela de salud pública. No tenemos presupuesto estatal. Dependemos de donaciones, de empresas solidarias y de ciudadanos comprometidos. No podemos seguir actuando como ‘última ventanilla’ cuando el sistema no responde”, insisten.

Reclaman al gobierno que la salud no puede ni debe depender nunca de colectas, de polladas o de rifas.

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Exigen a autoridades asumir responsabilidad

Exigen a las autoridades sanitarias y gubernamentales que asuman, de una vez por todas, su responsabilidad constitucional y legal de garantizar el acceso a medicamentos, estudios y equipamientos esenciales, y sostienen que esto no es opcional, sino una obligación del gobierno.

Reiteran que Frepa seguirá luchando, como siempre y hasta donde pueda, por cada paciente, pero esta situación no puede ni debe continuar así, porque la vida no puede esperar y reclaman que es momento que el Estado responda.

Desde hace varios meses que pacientes que asisten a los hospitales públicos denuncian la escasez de medicamentos e insumos, los cuales deben costear de su propio bolsillo. También en IPS denunciaron la muerte de un pacientes por la falta de un cateter para realizarse una cirugía.

Esto se suma a una disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que establece la obligatoriedad de incluir el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) a los pedidos de compra de los centros asistenciales para adquirir insumos y medicamentos, lo cual es una traba burocrática más que retrasa la adquisición de los mismos, mientras los pacientes sufren el retraso de tratamientos impostergables.