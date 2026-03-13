Ejecutivo tiene en la mira a IPS, luego de la Caja Fiscal

Al retirarse de un acto castrense, el presidente de la República, Santiago Peña, ratificó ayer su respaldo al cuestionado titular de IPS, Jorge Brítez, y adelantó una reforma del sistema jubilatorio de la previsional. Pero será luego de la sanción y promulgación de la Caja Fiscal, que generó una fuerte disputa entre el Ejecutivo, Congreso y gremios de docentes, policías, militares, magistrados y fiscales.

“Tenemos que seguir trabajando sobre una gran reforma a la seguridad social, donde la Caja Fiscal es una parte, porque todavía tenemos que hablar sobre la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social, que aportan todos los trabajadores”, manifestó el mandatario.

Peña agregó que también se debe discutir sobre el 70% de los paraguayos en edad de trabajar que no está aportando a ninguna jubilación, así como acerca de los 350.000 adultos mayores que están incluidos en un programa de protección.

Con esto, dio a entender que planteará un proyecto que busca modificar la edad mínima y el porcentaje de aporte para acceder a la jubilación del IPS (ordinaria y extraordinaria). De hecho, su gobierno ya alteró el método para calcular la jubilación que antes tomaba el promedio de los tres últimos años de salarios y lo amplió a los 10 últimos años de manera progresiva mes a mes.

Entre los principales requisitos para acceder a la jubilación de IPS se encuentran: cumplir 60 años de edad con 25 años de aporte (100%), o 55 años de edad con 30 años de aporte (80%, jubilación extraordinaria).

El porcentaje de aporte del IPS es del 25,5% del salario que actualmente aportan los trabajadores y los empleadores. De la cifra, el 9% es del trabajador y 16,5% del empleador.

El Ejecutivo dispone de los fondos de los trabajadores pese a que la deuda histórica del Estado con la previsional ronda los US$ 650 millones por falta de pago del 1,5% de aporte estatal sobre los salarios. El IPS ya colocó desde setiembre de 2023 más de G. 2 billones del fondo de jubilaciones en el banco Ueno, cuyos accionistas son exsocios comerciales del presidente Santiago Peña.