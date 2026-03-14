Meteorología: así arrancó el sábado y esto es lo que se espera para el resto del día

El amanecer de este sábado se caracterizó por un ambiente fresco, con temperaturas que rondaron entre 19 y 20 °C en gran parte de la Región Oriental, según los datos proporcionados por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

No obstante, para el transcurso de la jornada se espera un aumento paulatino de la temperatura que en horas de la tarde podría alcanzar los 36°C, generando un ambiente muy caluroso, similar a los que tuvimos en días pasados.

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¿Lloverá el fin de semana?

Las condiciones de inestabilidad se concentrarán principalmente en el noreste de la Región Oriental y en gran parte de la Región Occidental, donde desde temprano se prevé un ambiente caluroso y húmedo, lo que favorecería el desarrollo de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas durante la tarde.

Para el domingo 15, los vientos rotarían al sector noreste y se prevé la ocurrencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas más organizadas desde la madrugada, afectando principalmente al oeste del Chaco, donde se estiman los mayores acumulados de lluvia, señala la Dirección de Meteorología.

De acuerdo al pronóstico extendido, para el domingo se aguarda una mínima de 24°C y una máxima de 36°C en la ciudad capital.

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