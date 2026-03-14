Nacionales
13 de marzo de 2026 - 17:33

No habrá marcha, pero seguirán con los pedidos, señala comandante de la Policía

La marcha campesina no llegará a la capital este año.
La marcha campesina no llegará a la capital este año. Fernando Romero 27-03-25 Politic

En una decisión inesperada, la Federación Nacional Campesina anunció que no movilizará sus bases hacia la capital. El comandante de la Policía, Carlos Benítez, señaló que no dieron un motivo exacto, pero aclararon que mantendrán vigentes sus reclamos históricos a través de gestiones directas.

Por ABC Color

Esta mañana, el secretario general de la Federación Nacional Campesina (FNC), Marcial Gómez, encabezó una conferencia de prensa en la que comunicó una determinación que marca un giro en el calendario de protestas sociales del país. La organización decidió no realizar su tradicional marcha anual hasta la ciudad de Asunción.

Los pedidos, reclamos y requerimientos que motivan su lucha anual seguirán firmes, pero se canalizarán de una manera más particular y directa, actuando estrictamente como representantes de la Federación en instancias específicas.

Esto lo explicó el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez: “Ellos dejaron por sentado que este año no van a hacer la tradicional marcha campesina, pero van a seguir con los pedidos, con los reclamos y requerimientos. Solo que lo harán de una manera más particular, como representantes de esta Federación”.

Durante el anuncio, los referentes evitaron profundizar en los motivos exactos que llevaron a suspender el histórico despliegue de labriegos por las calles capitalinas.

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“Se limitaron a informar sobre las conclusiones de sus recientes reuniones internas, calificando la medida como una decisión estratégica y propia de la nucleación", concluyó el comisario Benítez.