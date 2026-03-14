No habrá marcha, pero seguirán con los pedidos, señala comandante de la Policía

Esta mañana, el secretario general de la Federación Nacional Campesina (FNC), Marcial Gómez, encabezó una conferencia de prensa en la que comunicó una determinación que marca un giro en el calendario de protestas sociales del país. La organización decidió no realizar su tradicional marcha anual hasta la ciudad de Asunción.

Los pedidos, reclamos y requerimientos que motivan su lucha anual seguirán firmes, pero se canalizarán de una manera más particular y directa, actuando estrictamente como representantes de la Federación en instancias específicas.

Esto lo explicó el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez: “Ellos dejaron por sentado que este año no van a hacer la tradicional marcha campesina, pero van a seguir con los pedidos, con los reclamos y requerimientos. Solo que lo harán de una manera más particular, como representantes de esta Federación”.

Durante el anuncio, los referentes evitaron profundizar en los motivos exactos que llevaron a suspender el histórico despliegue de labriegos por las calles capitalinas.

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“Se limitaron a informar sobre las conclusiones de sus recientes reuniones internas, calificando la medida como una decisión estratégica y propia de la nucleación", concluyó el comisario Benítez.