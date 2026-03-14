Productores reclaman desde hace 15 años asfaltado en el sur de San Pedro

El proyecto plantea asfaltar un tramo de 60,168 km desde la calle 10.000 Defensores del Chaco, que cruza la colonia Oñondivepa, ex Cururuo, y empalma con la Ruta PY03. El presupuesto sería de 210.740.650.689 guaraníes.

El pedido de pavimentación tiene como objetivo convertir la vía en un camino de todo tiempo para facilitar el traslado de los pobladores durante todo el año y evitar que camiones que transitan por el lugar queden varados en arenales o en los charcos que se producen en época de lluvias.

Los miembros de una comisión interdistrital integrada por representantes de los tres municipios señalaron que están solicitando la reconsideración de un documento que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se solicita la aprobación del presupuesto para la licitación de la obra.

El presidente de esa comisión, Juan Colmán, manifestó que durante 15 años no dejaron de golpear puertas de los diferentes organismos del gobierno nacional, principalmente en el Ministerio de Obras, pero que a pesar de todo el esfuerzo realizado hasta hoy no han alcanzado su meta.

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Será de mucho beneficio

Colmán señaló que si se logra asfaltar la vía, esto no solamente beneficiará a los colonos de la zona, sino a toda la gente que transita por allí, principalmente a los productores agrícolas y ganaderos que tienen sus establecimientos en esa parte del departamento de San Pedro.

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“Ojalá que en el transcurso de este año podamos conseguir la aprobación del presupuesto para este importante proyecto que venimos gestionando hace varios años, pero que lastimosamente no estamos siendo tenidos en cuenta por nuestras autoridades para que se pueda convertir en una realidad la anhelada ruta asfaltada”, agregó.

Camiones varados a lo largo del camino

Respecto al mismo tema, otro integrante de la comisión, Mariano Riquelme, manifestó que debido a la falta de un camino de todo tiempo, durante todo el año muchos vehículos quedan varados en los arenales o en los charcos que se forman con cada lluvia.

ABC Color contactó con el director de Caminos Vecinales del MOPC, Guido Benítez, quien explicó que desde 2025 se están buscando fondos con el Ministerio de Economía para que se realice el llamado a licitación del proyecto.