Sebastián Marset: así será juzgado por narcotráfico en Estados Unidos

El sindicado narco uruguayo Sebastián Marset fue detenido ayer en Santa Cruz, Bolivia, y extraditado de inmediato a Estados Unidos, donde se le acusa de liderar una red que transportaba toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

En mayo del año pasado, la administración de Donald Trump lo había señalado formalmente por lavado de dinero y ofreció una recompensa de US$ 2 millones por información sobre su paradero.

Desde las 09:30 hora paraguaya de ayer, Marset quedó bajo custodia estadounidense y partió desde el aeropuerto de Viru Viru, Bolivia, rumbo a Nueva York en un avión de la DEA.

El último reporte oficial indicó que la aeronave hizo escala en Lima, Perú, alrededor de las 18:00, y se presume que continuó su viaje hacia Estados Unidos horas después.

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Cómo se inicia el proceso penal en Estados Unidos

A su llegada a Estados Unidos, Marset será presentado ante un juez federal, quien le informará sobre los cargos, sus derechos y verificará si cuenta con representación legal. En esta audiencia se decidirá también si permanecerá detenido o bajo libertad condicional.

El caso será gestionado por el Tribunal del Distrito Este de Virginia, responsable de la acusación inicial por lavado de dinero.

La acusación formal y el rol del gran jurado

El siguiente paso en el proceso es la acusación formal o indictment, emitida por un gran jurado federal. En delitos graves, este jurado revisa la evidencia presentada por la Fiscalía para determinar si existe causa probable para procesar al acusado.

Si el gran jurado aprueba la acusación, se formaliza el indictment, que servirá de base para la audiencia de lectura de cargos (arraignment).

Durante la audiencia de arraignment, Marset recibirá oficialmente la acusación, se le explicarán los cargos y deberá declarar si es culpable o no culpable. Esta etapa marca el inicio formal del proceso judicial federal.

Etapa previa al juicio: intercambio de pruebas y mociones

El proceso continúa con la fase pre-trial proceedings, donde se intercambian pruebas entre Fiscalía y defensa, se presentan mociones para excluir evidencias o impugnar procedimientos y se celebran audiencias preliminares.

En esta etapa también puede surgir un acuerdo de culpabilidad (plea agreement), negociado entre las partes, que evitaría un juicio completo.

Juicio federal y veredicto

Si Marset se declara no culpable y no se logra un acuerdo previo, el caso avanzará a juicio federal (trial). Aquí se selecciona un jurado que escuchará la presentación de pruebas y testigos de la Fiscalía, así como la defensa del acusado.

El jurado debe determinar la culpabilidad “más allá de toda duda razonable”. Posteriormente, el veredicto puede ser culpable o no culpable. En caso de absolución, Marset quedará libre; si es declarado culpable, se pasará a la sentencia.

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Sentencia y posibles apelaciones

Durante la audiencia de sentencia (sentencing), el juez aplicará las Federal Sentencing Guidelines para determinar la pena, que puede incluir prisión, multas y decomiso de bienes.

El condenado tiene derecho a apelar ante una Corte Federal de Apelaciones y, en casos excepcionales, ante la Supreme Court of the United States, el máximo tribunal del país.

Tras concluir el proceso penal en Estados Unidos, el Gobierno de nuestro país -así como Bolivia- podrá solicitar su extradición para que sea juzgado por los delitos de los cuales se le acusa.

En Paraguay es parte de la investigación penal relacionada al operativo “A Ultranza Py”, que inclusive mantiene en prisión a su esposa, Gianina García Troche. El fiscal general del Estado, Emiliano Fernández, anunció ayer, tras confirmarse su detención en Bolivia, que plantearía su extradición.