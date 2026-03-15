Nacionales
15 de marzo de 2026 - 13:13

Luis Bello prometió regularizar recolección de basura, pero Asunción sigue insalubre

Vertedero irregular en la esquina de Vicepresidente Sánchez y Cerro Corá, Ciudad Nueva, Asunción.
Vertedero irregular en la esquina de Vicepresidente Sánchez y Cerro Corá, Ciudad Nueva, Asunción.Gentileza

Pese a las promesas del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), de regularizar la recolección de basura, la capital sigue hundida en la inmundicia. Barrios residenciales como Ciudad Nueva, de nuevo amanecer este domingo atestados de vertederos irregulares. Los vecinos denuncian la “favelización” de la ciudad.

Por ABC Color

Varias calles de Asunción volvieron a amanecer hoy, domingo, inundadas de desperdicios, pese a que el intendente, Luis Bello (ANR- cartista), aseguró el jueves que el 100% de los camiones recolectores ya se encontraban plenamente operativos y la ciudad sería limpiada.

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En barrios residenciales como Ciudad Nueva, los desperdicios fueron esparcidos frente a lujosas viviendas y sectores comerciales. La esquina de Vicepresidente Sánchez y Cerro Corá amaneció con escombros y bolsas domiciliarias y hasta muebles en desuso, como una vieja mesa, tapando el paso.

Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción.
Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción.

Los vecinos reportaron además un notable crecimiento de la inseguridad y un proceso de “favelización” en sus barrios, debido al aumento de personas en situación de calle y adictos que rondan las viviendas aprovechando la acumulación de basura.

Crisis y proselitismo

Lo más indignante de la crisis de la basura en Asunción es que -según videos realizados por los vecinos en el barrio Pettirossi de Asunción- son los propios funcionarios municipales quienes crean vertederos irregulares en la ciudad.

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), junto a Raúl Latorre(ANR-HC), junto a funcionarios de Aseo Urbano en un acto de campaña de Camilo Pérez (ANR-HC), candidato oficialista a la Intendencia.
El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), junto a Raúl Latorre(ANR-HC), junto a funcionarios de Aseo Urbano en un acto de campaña de Camilo Pérez (ANR-HC), candidato oficialista a la Intendencia.

La gestión de Bello impulsa la compra de camiones por G. 13.000 millones, monto similar al que su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) desvió a servicios “fantasmas”, entre ellos el alquiler de camiones, según el interventor, Carlos Pereira.

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Bello extendió contratos con las mismas firmas cuestionadas por la intervención de la administración pasada.

Mientras la ciudad colapsa bajo la basura, altos mandos de la Dirección General de Servicios Urbanos llegaron a solicitar vacaciones para asistir a actos de campaña del candidato oficialista, Camilo Pérez (ANR-cartista).