Luis Bello prometió regularizar recolección de basura, pero Asunción sigue insalubre

Varias calles de Asunción volvieron a amanecer hoy, domingo, inundadas de desperdicios, pese a que el intendente, Luis Bello (ANR- cartista), aseguró el jueves que el 100% de los camiones recolectores ya se encontraban plenamente operativos y la ciudad sería limpiada.

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En barrios residenciales como Ciudad Nueva, los desperdicios fueron esparcidos frente a lujosas viviendas y sectores comerciales. La esquina de Vicepresidente Sánchez y Cerro Corá amaneció con escombros y bolsas domiciliarias y hasta muebles en desuso, como una vieja mesa, tapando el paso.

Los vecinos reportaron además un notable crecimiento de la inseguridad y un proceso de “favelización” en sus barrios, debido al aumento de personas en situación de calle y adictos que rondan las viviendas aprovechando la acumulación de basura.

Crisis y proselitismo

Lo más indignante de la crisis de la basura en Asunción es que -según videos realizados por los vecinos en el barrio Pettirossi de Asunción- son los propios funcionarios municipales quienes crean vertederos irregulares en la ciudad.

La gestión de Bello impulsa la compra de camiones por G. 13.000 millones, monto similar al que su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) desvió a servicios “fantasmas”, entre ellos el alquiler de camiones, según el interventor, Carlos Pereira.

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Bello extendió contratos con las mismas firmas cuestionadas por la intervención de la administración pasada.

Mientras la ciudad colapsa bajo la basura, altos mandos de la Dirección General de Servicios Urbanos llegaron a solicitar vacaciones para asistir a actos de campaña del candidato oficialista, Camilo Pérez (ANR-cartista).