San Lorenzo: vecinos denuncian olores nauseabundos provenientes de una matadería municipal

Pobladores de la zona de Calle’í, del barrio San Juan de San Lorenzo, manifestaron su preocupación por el fuerte olor nauseabundo que, según denuncian, proviene de la Matadería Municipal ubicada sobre la calle Dr. Gabriel Pellón y Los Laureles. Afirman que el hedor se volvió cada vez más intenso y que incluso ya genera molestias físicas en varias personas del vecindario.

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De acuerdo con los denunciantes, el olor se originaría por el uso de productos químicos de alta potencia que son utilizados en el tratamiento de las aguas residuales luego de las faenas de animales. Señalan que estos compuestos generan un ambiente pesado y desagradable que se percibe en gran parte del barrio.

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Los vecinos indicaron que en un principio el olor se percibía principalmente durante la noche, pero con el correr de los meses comenzó a sentirse también en horas de la mañana, al mediodía y durante la tarde. Debido a la intensidad del hedor, sostienen que ya no saben si es mejor permanecer dentro de sus casas o salir al exterior.

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En ese sentido, una pobladora manifestó que, “la exposición constante al olor provoca resequedad en la garganta, ardor en los ojos y en la nariz y fosas nasales. Los niños, las personas enfermas y los adultos mayores son los que más padecen. Algunos como mis hijos están con vómitos, diarreas y ronchas en la piel“, señaló Diana Gayoso.

Denuncias y reclamos

Ante esta situación, los pobladores solicitan que la matadería sea trasladada a otra zona, teniendo en cuenta que el sector se convirtió con el paso del tiempo en un área residencial donde viven numerosas familias. Indicaron que ya presentaron reclamos ante la Municipalidad de San Lorenzo y realizaron denuncias ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

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No obstante, hasta el momento no obtuvieron una solución definitiva al problema ni el cierre del establecimiento. Los vecinos insisten en que la situación afecta directamente la salud y el bienestar de la comunidad.

Consultado sobre el caso, el administrador de la Matadería Municipal, Ángel Llamas, aseguró que el establecimiento opera en condiciones regulares y que cuentan con todos los documentos correspondientes. Añadió que pondrá a disposición la documentación una vez que se comunique con los técnicos responsables del lugar.