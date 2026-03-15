Tañarandy se prepara para recibir a miles de turistas para esta Semana Santa

Tañarandy es una de las compañías del distrito de San Ignacio en el departamento de Misiones, situado a 230 kilómetros al sur de Asunción y que cada año recibe a miles de turistas para vivir en carne propia la conjugación de la religiosidad popular, tradición y el arte para conmemorar la Semana Santa.

Esta actividad se viene desarrollando desde 1992, cuando en esa época el artista plástico Delfín Roque Ruiz Pérez, más conocido como Koki Ruiz, dio el nacimiento de este evento que al principio era una actividad familiar, pero la cual fue creciendo año tras año y hoy en día es un evento reconocido a nivel nacional e internacional, la cual la encabezan las hijas del mismo, Almudena y Macarena Ruiz.

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Este año la comunidad de Tañarandy se apresta nuevamente a recibir a miles de turistas que como cada año vienen desde diferentes puntos del país y hasta inclusive del extranjero para vivenciar la religiosidad popular de la comunidad con la procesión de la Virgen Dolorosa por el Yvága Rape, que es iluminado por miles de candilones y antorchas, como también el arte que se expresa con los cuadros vivientes en la Barraca.

En ese sentido, desde el sector de hotelería y hospedajes mencionaron que ya se encuentra reservado un 80% de las habitaciones para esta época, la cual los turistas empezaron a reservar ya desde el mes de diciembre del año pasado. Los hoteleros mencionan que cada año se llenan los hoteles en la comunidad.

Hotel 1609, 0782 232 734 / 0975 655 444; Hotel Doña Angélica, 0981 520 182; Piringo Hotel, 0782 232 913; Hotel Altamirano, 0972 194 184; Hotel Internacional, 0972 854 774; Hotel Arapysandú, 0995 363 082; Hotel Pitingo, 0982 120 174; Hotel Argón, 0975 608 734; Hotel Luna Cautiva, 0985 747 959; Hotel Perla Negra, 0984 856 574; Hotel Rural San Ignacio Country Club, 0981 809 105.

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La comunidad de Tañarandy se encuentra a 230 kilómetros al sur de Asunción. Su acceso se realiza por la ruta PY 01, en la margen izquierda viniendo de la capital de nuestro país, donde los visitantes son recibidos por un pórtico de bienvenida que refleja la identidad y el encanto único de la comunidad.

Aparte de esto, la comunidad de San Ignacio, conocida como la capital del Barroco Hispano Guaraní, alberga el Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas, fundado en 1609 por los padres Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín.

Este museo ofrece un viaje al pasado a través de sus tallas de madera policromada, mapas de la primera Misión Jesuítica Guaraní del Paraguay y diversas artesanías de la época.

El recorrido se organiza en cinco salas temáticas. Una de ellas representa la creación de la humanidad y la eterna lucha entre el bien y el mal, plasmada en una impresionante talla barroca de San Miguel Arcángel.

Otra sala está dedicada a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, mientras que en las restantes se pueden admirar imágenes de la Compañía de Jesucristo, de San Ignacio de Loyola y de otros santos, todas con el sello artístico de los jesuitas.

Horarios: martes a sábado, de 8:00 a 11:30 y de 14:30 a 17:00; domingos y feriados, solo con reserva previa. Entrada: G. 20.000 por persona; estudiantes de 14 a 17 años, G. 10.000; menores de 13 años y ciudadanos de San Ignacio, gratis.