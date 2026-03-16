Asociación Médica del IPS confirma “fuga” de profesionales y busca evitar colapso

La doctora Karina Fernández, presidenta de la Asociación Médica del Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que mediante un comunicado dan a conocer las “lamentables faltas y fallas” que atraviesan los profesionales a lo largo de las distintas dependencias de la previsional a nivel país.

“Ya se acarrea hace varios años, no es de hoy o de este año; tampoco se va a solucionar de un día para otro. Se necesitan reformas profundas, estructurales, políticas y en medio de estas situaciones, los funcionarios somos los que tenemos que lidiar con el pobre asegurado que encuentra más problemas de los que ya tiene”, detalló.

Asimismo, confirmó que el desabastecimiento, al igual que guardias en las que se atienden a más de 50 pacientes y otras situaciones generan que los médicos “trabajemos bastante mal”, sin un reajuste salarial hace más de una década, pese a los “hincapiés” realizados en reuniones con las autoridades.

También reveló que los médicos de guardia tienen un salario en torno a los G. 3.800.000, pese a ser “la primera línea de batalla” y este monto corresponde a una “vergüenza” en comparación a los abogados que tiene la institución.

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“Fuga” de médicos

También lamentó que por ante mencionadas situaciones, al igual que rubros escasos, situaciones precarias, inestabilidad laboral y una falta de beneficios, varios médicos renuncian a sus cargos dentro de la previsional.

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“El que tiene que enfrentar es el médico, la enfermera, tiene que dar la cara por la institución. Hace varios meses, muchísimos especialistas están renunciando; es un círculo vicioso que cada vez va a estar peor. Es urgente que salvemos al IPS y es importante no hay que permitir que colapse”, señaló.

Entre otros puntos cuestionados está una pésima gestión administrativa y técnica, por lo que para mejorar las condiciones, exigen el urgente restablecimiento de concursos para los cargos.

“No puede ser que estemos llorando todos los días. Hay una mala utilización de los fondos del IPS y en ninguna investigación de la Fiscalía hemos escuchado que haya terminado con la devolución del dinero”, sentenció.

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