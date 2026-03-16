IPS: Dictamen en mayoría a favor de interpelación y cartista acotan lista de por quién quemarse

La comisión de Asuntos Constitucionales emitió dos dictámenes (en mayoría por la aprobación y en minoría por el rechazo) del pedido de interpelación al presidente del consejo de administración del IPS, Jorge Brítez y el gerente de Salud del ente, Derlis León.

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Si bien los dictámenes no son vinculantes, permiten que mañana se pueda tratar en sesión ordinaria de mañana donde figura como punto 8 del orden del día.

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Incluso en el cartismo hay posturas divididas sobre apañar o no a Britez, cuya gestión es cuestionada tanto por casos de muertes por presunta negligencia y hasta hechos se presunta corrupción.

“Bueno, hay posiciones contrapuestas, hay algunos que están de acuerdo y otros que creen que amerita escuchar las explicaciones y los argumentos en bancada (de HC) del presidente del IPS”, dijo Del Puerto.

Atendiendo al papelón reciente con la reforma de la Caja Fiscal, donde los cartistas culpan al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos por ser escrachados por docentes y otros gremios al dejarse llevar por su parecer “técnico”, se le consultó a Del Puerto si estarían otra vez dispuestos a poner las manos en el fuego ahora por Brítez.

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Incluso su colega colorado disiente Roberto González (ANR, Añeteté) sugirió a los cartistas que acompañen la interpelación a Britez, para no “quemarse más”, pese a que ya están “quemados hasta el c... como pollo al spiedo” por “culpa” del Ejecutivo.

“Nosotros ya no estamos para poner la mano en el fuego por nadie. A excepción del presidente (Santiago Peña), del vicepresidente (Pedro Alliana) y nuestro presidente del partido (Horacio Cartes), el resto ya es totalmente analizable”.

Pese a la advertencia de Del Puerto, hay varios cartistas que siguen apañando a Britez, pese a casos escandalosos como la muerte del asegurado Braulio Vázquez, donde se comprobaron una serie de negligencias en la previsional, así como también los escandalosos pagos sospechosos al exasesor jurídico de IPS, José “Jose’i” González Maldonado y el stock cero de más de 150 medicamentos básicos.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado cartista José Rodríguez es uno de los defensores de Britez, y de hecho, uno de los que votó por el dictamen de rechazo.

Rodríguez primeramente comenzó alegando que la interpelación es una medida de “última ratio” y que supuestamente no ameritaría llegar a eso, ya que “no se agotaron todas las cuestiones jurídicas”

“Si bien es cierto que la herramienta la de la interpretación presupuesto constitucional, pero ni siquiera se le ha invitado en la comisión, ni siquiera se han solicitado los informes es la comisión permanente”, señaló Brítez.

Incluso acusó a ciertos colegas de la oposición de “hacer un actim para que la gente solamente mire las redes sociales” y no de tener supuestamente un interés real.

Se le insistió sobre que precisamente la interpelación servirá para que Brítez rinda cuenta no solo ante ellos, sino ante la ciudadanía, pero insistió en justificar que eso se podría hacer en otros espacios.