Cartismo desata pulseada por Intendencia de Carapeguá entre ministro Baruja y gobernadora Zárate

La carrera por la Intendencia Municipal enfrenta, por un lado, al exviceministro de Agricultura durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Moisés Espínola, quien decidió instalar su precandidatura dentro del movimiento Honor Colorado.

El exfuncionario del MAG busca capitalizar su estructura política local con el respaldo de la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges, quien apuesta a consolidar su liderazgo en el departamento en un territorio electoral considerado clave. Este distrito, en las últimas elecciones generales de 2021, contó con un total de 27.464 electores.

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La apuesta del clan Cañete

En el otro frente del cartismo se ubica la actual concejal departamental Luz Cañete, quien busca heredar el poder político municipal de su padre, el intendente Luciano Cañete.

La eventual candidatura de la edil representa la continuidad del grupo político que actualmente gobierna el municipio, cuya administración ha sido objeto de cuestionamientos y que incluso enfrentó un intento de intervención que finalmente no prosperó gracias al respaldo del sector cartista.

La precandidatura de Cañete está impulsada por el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, y por el diputado Héctor “Bocha” Figueredo, quien fue declarado persona no grata por los educadores tras votar a favor de la propuesta del presidente Santiago Peña sobre el proyecto de Reforma de la Caja Fiscal.

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De esta manera, la contienda electoral en Carapeguá también se convierte en un escenario donde se pondrá a prueba la influencia política de Baruja frente a la estructura que responde a la gobernadora Zárate de Monges.

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Otros aspirantes en la interna colorada

La competencia interna dentro de la Asociación Nacional Republicana no se limita a los sectores del cartismo. También anunció su precandidatura a la Intendencia, por el movimiento Fuerza Republicana, el exconcejal municipal Enzo Benítez. Dicho sector partidario es liderado a nivel nacional por el exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

Acompañan su precandidatura el exgobernador de Paraguarí, Carlos María Santacruz, y el actual presidente de la Seccional Colorada local, Heraldo Pereira.

Otro de los candidatos que presenta su postulación a la intendencia es el exdirector departamental de Educación, Alberto Candia. El mismo se postula por el movimiento Colorado Añeté, que tiene como principal líder al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Oposición también se pone en marcha

En el campo opositor, hasta el momento se perfilan dos postulaciones. Por el Partido Revolucionario Febrerista se menciona la candidatura de Juan Aurelio Bobadilla, quien cuenta con el apoyo de diferentes sectores partidarios de la oposición.

Mientras que el Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) presentará al exdiputado Edgar Venialgo como una opción más que tendrá la ciudadanía para elegir al próximo intendente de este distrito.

72 aspirantes a la Junta Municipal

En paralelo a la disputa por la Intendencia, la competencia también se traslada a la Junta Municipal de Carapeguá. Para integrar el legislativo comunal, que contará con 12 concejales titulares y 12 suplentes, se registran 72 precandidatos titulares y una cantidad similar para la suplencia, pertenecientes a distintos partidos y movimientos políticos.

Una parte importante de estas postulaciones corresponde a dirigentes jóvenes que buscan abrirse paso dentro de la estructura política local, en un escenario electoral que ya muestra señales de alta competencia.