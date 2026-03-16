Caso Dakovo: decretan prisión de presunto traficante de armas requerido por Brasil

La prisión preventiva con fines de extradición para Darío Eugenio Díaz Ocampos (58 años), imputado en el marco del caso Dakovo, fue dictada por la jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez, en la audiencia de imposición de medidas realizada tras la captura del presunto criminal, concretada el pasado jueves por agentes del Departamento de Investigaciones en Ciudad del Este.

El imputado es requerido por la Justicia Federal 2° Tribunal Penal Federal de República Federativa del Brasil, por la supuesta comisión de los hechos punibles de “Organización Criminal”, previsto en el artículo 2, párrafo 4º, incisos III y V de Ley 12.850/2013 del Brasil, con una expectativa máxima de pena privativa de libertad de 8 años y, “Blanqueo de Dinero”, previsto en el artículo 1 de la Ley 9613/1998, con una expectativa máxima de pena privativa de libertad de 10 años.

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En atención al pedido de extradición, la magistrada dispuso que su resolución se comunicada a la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para su posterior comunicación a la Justicia de la República Federativa del Brasil.

Darío Eugenio Díaz Ocampos fue capturado el pasado jueves, alrededor de las 16:00, durante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Valois Rivarola, en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, en cumplimiento a la orden de captura con fines de detención preventiva para extradición, firmada en 2023 por el entonces juez de Garantías Gustavo Amarilla (actualmente camarista).

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Proceso en caso Dakovo se opuso a extradición abreviada

En la audiencia ante la jueza de Garantías Lici Sánchez el imputado Darío Eugenio Díaz Ocampos se opuso al procedimiento simplificado de extradición y, a través de su defensor, solicitó medidas menos gravosas que la prisión. Para el efecto ofreció una fianza real y otra personaL, y agregó constancias de su estado de salud y otros documentos que demuestran suficiente arraigo.

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“En en caso que vuestra señoría (jueza Lici Sánchez) considere no otorgarle una medida menos gravosa a la prisión preventiva solicitamos que ordene la reclusión en la Penitenciaria Regional Padre de la Vega, atendiendo que podría tener un aire menos visitado, el cual es importunísimo atendiendo su estado de salud”, resalta parte de la argumentación de la defensa de Diaz Ocampos.

Asimismo, la defensa fundamentó que el proceso es nacido en Paraguay, de padres paraguayos, con hijos paraguayos y es profesional en la carrera de admiración de empresas; presentó sus antecedentes judiciales, en lo que figura su sobreseimiento definitivo en la causa N° 87/2021.

Sin embargo, en atención al pedido de extradición de la Justicia del Brasil y los hechos atribuidos en el vecino país, la jueza de Garantías consideró que está latente el peligro de fuga por la alta expectativa de sanción que tienen los hechos punibles por los cuales es requerido por la justicia brasileña.

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Hipótesis fiscal en el caso Dakovo

El esquema delictivo conformado presuntamente por los procesados en el caso Dakovo consistió en la importación legal de armas, que luego eran adquiridas por personas y empresas que, simulaban ser propietarias, pero en realidad, eran prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), según la Fiscalía.

La hipótesis del Ministerio Público refiere que una vez en posesión de las armas, estas eran entregadas a personas que se encargaban de realizar el borrado del serial para evitar su trazabilidad en caso de que sean incautadas, en locales ubicados tanto en Ciudad del Este como en ciudades del departamento Central.

“Posteriormente, se realizaba el traslado de las armas con serial borrado hasta zonas fronterizas para su entrega a los verdaderos adquirentes, miembros de organizaciones criminales como el Comando Vermelho o el Primer Comando da Capital (PCC). El principal objetivo era realizar transferencias de dinero a Estados Unidos a través de un ciudadano paraguayo que reside allí, por lo que las autoridades de dicho país resolvieron la apertura de una causa respecto a ello”, señala la tésis fiscal.

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En el marco de la presente causa están procesados, algunos incluso esperando juicio oral, comerciantes de armas, funcionarios de la Dirección de Material Bélico (actualmente Dirección General de Material Bélico) y militares de alto rango, como el Gral. Arturo Javier González Ocampo, ex comandante de la Fuerza Aérea.