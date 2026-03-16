Celeste Amarilla revela disputa familiar tras la muerte de su madre: “Yo quiero la Magnum”

A través de sus redes sociales, la senadora liberal Celeste Amarilla publicó un extenso mensaje dedicado a su madre Evangelina Goitia de Amarilla tras su fallecimiento. El escrito tenía inicialmente un tono íntimo y de despedida, pero una posdata incluida al final del texto llamó la atención de los usuarios.

En ese apartado, Amarilla hizo pública una disputa con su hermano Felino Amarilla en torno a varias armas que habrían pertenecido a su madre. Según relató, su hermano le reclama la entrega de un revólver Smith & Wesson calibre .38 que actualmente estaría en su poder.

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“Yo quiero la Magnum”

En el mismo mensaje, la senadora aseguró que no devolverá el arma si su hermano no le entrega otra que —según afirmó— su madre solía darle para llevar en su camioneta.

“Tu hijo preferido Felinito me reclama que le dé tu revólver Smith & Wesson 38 que yo tengo, que entre paréntesis no le asusta ni a un pato, y yo no le voy a devolver si él no me da la Magnum 357 que vos me dabas para tener en mi camioneta”, escribió.

La legisladora también sostuvo en el posteo que otros miembros de la familia ya se habrían quedado con armas que pertenecían a su padre, señalando a “Feli, Jota y Claudito”.

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Herencia y reclamos familiares

En el mismo texto, Amarilla afirmó que no existe conflicto respecto a otros bienes, como una estancia, ya que —según dijo— su madre habría dejado claro a quién correspondía.

Sin embargo, dejó en claro su postura respecto a las armas, cerrando la publicación con una frase que rápidamente se viralizó: “Yo quiero la Magnum”.

El comentario generó reacciones y debate en redes sociales, donde usuarios cuestionaron tanto la exposición pública del conflicto familiar como la referencia a armas de fuego dentro del mensaje de despedida.