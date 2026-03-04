Celeste Amarilla confronta a “Bachi” Núñez en el Senado y afirma que se “superó el límite de la vergüenza”

La senadora liberal Celeste Amarilla sostuvo que en el país “se ha superado el límite de la vergüenza” y que la exposición pública en redes sociales dejó al descubierto prácticas que, según afirmó, antes se intentaban ocultar.

Durante su intervención, Amarilla miró directamente al titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, y le reclamó una autocrítica. Recordó que cuando integraba la Cámara de Diputados fue suspendida por tres meses tras declarar que en el Congreso circulaba dinero proveniente del narcotráfico.

En ese contexto, mencionó al senador Erico Galeano (ANR, disidente), de quien dijo que podría enfrentar una condena de hasta 17 años de prisión. Amarilla señaló que en su momento lo acusó “desubicadamente de narco”, pero sostuvo que los procesos judiciales abiertos demostrarían que sus advertencias no eran infundadas.

Lea más: Se define sentencia de Erico Galeano por supuestos vínculos con A Ultranza

“Usted hizo que se me sancione porque dije que acá había plata sucia y plata de los narcos”, expresó, aludiendo a la votación que impulsó Basilio “Bachi” Núñez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Bien haría en pedirme disculpas, en reconocer que usted ha defendido a narcotraficantes, a coimeros al exdiputado Ulises Quintana y ahora ya esta preso, seguramente le va a defender a la gobernadora de Concepción que espero que más temprano que tarde termine también presa”, dijo ante el pleno.

Duras críticas a la gobernadora Liz Meza

La legisladora liberal también apuntó contra la gobernadora de Concepción, Liz Meza. Afirmó que el problema no es la ostentación en sí, sino el origen de los fondos utilizados.

“Tengo toda la legitimidad para hablar de ostentación”, dijo, asegurando que durante su gestión parlamentaria no enfrentó denuncias por el uso de recursos públicos. En cambio, acusó a Meza de exhibir una riqueza que -según sostuvo- estaría vinculada a su función pública.

Amarilla lamentó además la exposición mediática de la hija de la gobernadora en un lujoso festejo, calificándolo como un “derroche” y señalando que no existen hoy límites claros entre lo moral y lo inmoral en la función pública.

En su discurso, la senadora también recordó antecedentes como el del actual titular de Itaipú Binacional, Javier Zacarías Irún, a quien mencionó por supuestas ostentaciones cuando administraba recursos de la binacional.

Asimismo, citó el caso de la diputada Johanna Vega (ANR, HC) y vinculó la situación con el presidente de Petropar, Eddie Jara, por la postergación reiterada del contrato con la firma catarí Doha Holding Group LLC.

Según Amarilla, el contrato habría sido pospuesto en múltiples ocasiones y que quizás la “amistad” le haya dado el perdón a la empresa vinculada al entorno del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.

Lea más: Venció el contrato de firma ligada a Alejandro Domínguez: ¿Dónde está el gasoíl?, la pregunta que Petropar evita responder

Para Amarilla, el trasfondo de la situación es que ciertos sectores ya no intentan ocultar lo que antes se manejaba con discreción. “Las redes son el principal enemigo de esta gente”, afirmó, sosteniendo que la exposición pública terminó evidenciando prácticas irregulares.

La senadora concluyó advirtiendo que, a su criterio, varias autoridades deberán rendir cuentas ante la Justicia y que el tiempo demostrará la veracidad de sus denuncias. Sugirió a la gobernadora que ahorre del préstamo que sacó para la pomposa fiesta en abogados.