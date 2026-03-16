Concepción: recuperan camión hurtado y detienen al supuesto autor

En la Comisaría 9ª de Concepción fue denunciado el hurto de un camión de la marca Hino, modelo 711, color blanco, año 2014, con chapa BTG 834, que estaba estacionado dentro del inmueble utilizado como depósito de la empresa Santa Teresa. El hecho había sido filmado por cámaras de circuito cerrado de la firma.

Al realizar la revisión de la grabación de la filmación, se pudo observar a un hombre que había ingresado al predio donde estaban varios vehículos estacionados. Esta persona estuvo recorriendo el lugar e intentaba abrir las puertas de los rodados, hasta que pudo ingresar al camión.

El hombre, luego de realizar unas maniobras dentro del habitáculo del camión lo arrancó y finalmente se retira del lugar manejando el vehículo.

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Tras verificar minuciosamente las filmaciones se pudo identificar al supuesto autor, se trataba de Jorge Alexis Vera Olmedo, de 25 años. El buscado posee antecedentes por omisión de auxilio, lesiones grave y abuso sexual en persona indefensa, año 2022.

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Agentes policiales realizaron las pesquisas para poder dar con el hombre y recuperar el camión que tenía el logo de la empresa.

El informe policial señala que: “se recibió información de que el sindicado se encontraba en el barrio San Luis de esta ciudad, personal de patrulla se constituyó en el lugar, ubicando al sindicado, a quien se le explicó el motivo de la presencia policial y de la denuncia existente, quien manifestó a los intervinientes que el camión hurtado, se encuentra al costado de la Escuela Virgen del Rosario, en la vía pública del barrio Porvenir”, detallaron los uniformados.

El detenido fue llevado hasta la dirección de Policía y el camión quedó a disposición del fiscal Joel Díaz.