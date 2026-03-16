Detienen a hombre que entró a un taller y presuntamente incendió un camión en Pirapó

El agente fiscal de turno de la Unidad Penal en las Colonias Unidas, Héctor Garay, se encuentra a cargo de la investigación de supuesto incendio intencional de un vehículo, que ocurrió la tarde del sábado cerca de las 19:10. El hecho fue cometido en el predio de un taller mecánico ubicado en la compañía Aka Karaja, sobre la ruta PY06, en el distrito de Pirapó, del departamento de Itapúa.

El propietario del local, identificado como Pablo Luis Silvero Paredes (40), realizó el pedido de auxilio a los agentes de la Comisaría 75ª de la zona, tras descubrir al presunto autor del hecho dentro del taller.

Los intervinientes llegaron al lugar y lograron aprehender al hombre sindicado como supuesto autor del hecho. Fue identificado como Rony Marcelo Silvero González (30), quien no registra antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional.

Los uniformados lo trasladaron hasta la sede policial e incautaron de su poder un machete. Los elementos, así como el detenido, quedaron a disposición del Ministerio Público.

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Investigan circunstancias

Según la denuncia realizada por la víctima, vecinos alertaron al propietario de que una persona estaba ingresando a su taller.

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Tras llegar al lugar, encontró a este hombre, quien habría incendiado uno de los camiones que estaba en el lugar siendo reparado. Se trata de un camión de la marca Mitsubishi, de color beige, con matrícula AGP 702.

Los uniformados explicaron que el supuesto autor habría amenazado con el machete al propietario del taller cuando fue descubierto en el predio.