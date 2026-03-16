Entre chatarras y el suelo: el indignante “descanso” de los médicos en hospitales públicos

Lo que deberían ser áreas de recuperación para profesionales con extenuantes jornadas, son en realidad depósitos de muebles viejos y aparatos averiados. Desde el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) denuncian que en los hospitales paraguayos, lo que se encuentra detrás de lo que supuestamente es un espacio de alivio, es en realidad una postal de la precariedad.

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Colchones en el suelo, paredes con humedad y un hacinamiento que convierte las habitaciones en depósitos de chatarra médica; así son las condiciones infrahumanas para quienes tienen la vida de los pacientes en sus manos.

La doctora Rossana González, vocera del Sinamed, afirmó que esta realidad se padece en casi la totalidad de los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), así como en los servicios del Instituto de Previsión Social (IPS).

Hospital de Trauma: dormir en el depósito

La doctora González reveló imágenes capturadas en el Hospital de Trauma. En ellas se observa a profesionales descansando en el suelo, sobre colchones que en muchos casos ellos mismos debieron comprar, y ubicados en cualquier rincón, rodeados de artilugios médicos.

“El médico siempre pone como prioridad al paciente, pero eso no significa que su trabajo no merezca un descanso adecuado, en un lugar limpio y con las comodidades mínimas”, expresó González.

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González aseguró a ABC que cuando existe alguna comodidad, como un aire acondicionado o una heladera, suele ser fruto de la autogestión de los propios profesionales, ante la nula inversión de las autoridades.

En el interior del país, la situación no es diferente. Desde Sinamed mostraron imágenes de la sala de descanso del Hospital de Carapeguá, donde se observa que los médicos tampoco tienen comodidades para un buen descanso.

IPS: camas hacinadas y herrumbradas

La denuncia del gremio también apunta a un estado “calamitoso” el en el Hospital Central del IPS, que afecta tanto al personal como a la logística hospitalaria.

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Según las imágenes compartidas por el Sinamed, el área de descanso de los médicos registra un hacinamiento extremo, con camas viejas y oxidadas, amontonadas unas con otras sin espacio mínimo para circular.

A esto se suma los pasillos bloqueados por muebles en desuso, escaleras en reparación eterna y ascensores fuera de servicio que complican el traslado.