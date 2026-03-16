Escuela de San Ignacio enfrenta emergencia eléctrica por insuficiencia de energía

La directora de la Escuela Básica Nº 152 San Roque González de Santa Cruz, Perla Cabrera, de San Ignacio, Misiones, mencionó que desde el inicio del acto lectivo 2026 se están presentando inconvenientes en el suministro eléctrico. Ocasionan cortes constantes y provoca la inutilización total de varios equipos.

Cabrera explicó que la institución, para comodidad de los estudiantes, desde hace varios años cuenta con 14 acondicionadores de aire. El año pasado, la municipalidad proveyó otros 14, los cuales fueron instalados, y desde entonces comenzaron los inconvenientes eléctricos.

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“Teniendo en cuenta que el año pasado recibimos 14 acondicionadores de aire la Municipalidad de San Ignacio, y que nuestra institución ya contaba con 14 más, ahora disponemos de 28 aires acondicionados de 18.000 BTU. Por lo tanto, la cantidad de amperes que llega a la escuela es insuficiente para nuestras necesidades, provocando cortes constantes de energía eléctrica y ya no alcanza para que toda la infraestructura funcione correctamente”, indicó Cabrera.

La directora agregó que, tras la instalación de los acondicionadores de aire el año pasado, ya habían realizado el pedido siguiendo la recomendación técnica de la arquitecta que asesora la escuela.

“Ella nos indicó que no aguantaríamos el verano con la cantidad de energía eléctrica que llega a la institución y recomendó evaluar la posibilidad de instalar un transformador propio. Este pedido figura en microplanificación, que es la vía legal para que el proceso avance y sea más fácil conseguirlo. Este año reiteramos nuevamente el pedido a la municipalidad”, explicó Cabrera.

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En ese sentido, la Junta Municipal de San Ignacio, con resolución Nº 986/2026, decidió declarar de emergencia distrital la problemática de la energía eléctrica en la Escuela Básica Nº 152 San Roque González de Santa Cruz.

“Consideramos que, con la declaración de emergencia distrital por parte de la Junta Municipal, también se está previendo que el Ejecutivo Municipal pueda destinar los fondos y solucionar este inconveniente, permitiendo así utilizar los aires acondicionados ya instalados”, señaló Cabrera.

La directora aclaró que actualmente no es posible utilizar los 28 acondicionadores de aire simultáneamente, ya que la llave baja, el sistema se sobrecalienta y deben rotar el uso de los equipos.

Explicó que se ponen a funcionar por intervalos de media hora cada pabellón para evitar un colapso del sistema eléctrico.

“De lo contrario, debemos apagar todo porque los cables se sobrecalientan, a pesar de que la bajada, la llegada y las instalaciones internas han sido renovadas completamente y se encuentran en condiciones”, concluyó.