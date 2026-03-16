Estas son las 11 zonas que quedarán sin luz este martes por obras de ANDE

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) emitió un reporte detallado sobre los trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras que llevará a cabo este martes en la región metropolitana.

Este trabajo programado implicará cortes temporales en el suministro que afectarán a usuarios de Asunción, Fernando de la Mora, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso y J. Augusto Saldívar.

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Desde la institución instan a la ciudadanía y a hospitales, sanatorios, centros de salud, juntas de saneamiento y organismos de seguridad pública a tomar todas las medidas preventivas necesarias durante el tiempo que duren las intervenciones.

Zona 01, Barrio San Pablo – Asunción: Las cuadrillas trabajarán en las calles Toba y Tobatí. El horario de trabajo será de 08:00 a 18:00 . Las tareas consisten en la sustitución de cables de baja tensión, pasando de líneas desnudas a preensambladas.

Zona 02, Barrio San Jorge – Asunción: La intervención se realizará en Juez E. Pino entre Capitán Leonardo Britos y Teniente 2° Eladio Escobar, de 08:00 a 17:00 . Aquí se realizará la renovación del cableado de baja tensión.

Zona 03, Barrio Tablada Nueva – Asunción: Se trabajará en la calle Suiza entre Grau y Artigas, de 10:00 a 12:00 . El equipo técnico realizará el ajuste del conexionado en el lado primario del transformador.

Zona 04, Barrio Tablada Nueva – Asunción: En la misma calle (Suiza entre Grau y Artigas), pero de 08:00 a 10:00, se llevará a cabo el reemplazo de conexiones primarias en el transformador de la zona.

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Intervenciones en Fernando de la Mora y Villa Elisa

Las zonas residenciales de estas ciudades también sentirán el impacto de los trabajos de la ANDE.

Zona 05, Barrio Laguna Grande – Fernando de la Mora: Las calles afectadas serán Ykua Mandyju entre Acaray e Ingavi, de 08:00 a 12:00 . Se procederá a la actualización de la red desnuda de baja tensión por conductores preensamblados.

Zona 06, Barrio Laguna Grande – Fernando de la Mora: En el mismo punto (Ykua Mandyju entre Acaray e Ingavi), continuarán las tareas de 13:00 a 17:00 con la migración de líneas de baja tensión a tecnología preensamblada.

Zona 07, Barrio Villa Bonita – Villa Elisa: Esta es la zona con mayor cantidad de calles intervenidas, incluyendo Nuestra Señora de la Asunción, Santa Rosa de Lima, Virgen del Rosario y varias más. El trabajo será de 08:00 a 18:00 y se enfocará en el blindaje de conductores de media tensión, instalando cables protegidos en lugar de los desnudos.

Trabajos en Mariano Roque Alonso y J.A. Saldívar

Finalmente, el operativo llegará a los distritos de Mariano Roque Alonso y J.A. Saldívar, también con interrupciones en el servicio.

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Zona 08, Barrio Caaguy Cupé – Mariano Roque Alonso: La calle Bernardino Caballero tendrá cortes de 12:30 a 17:00 . Se realizará el montaje de equipos de alivio para mejorar la distribución de carga.

Zona 09, Barrio Caaguy Cupé – Mariano Roque Alonso: En la intersección de Bernardino Caballero y Toledo, también de 12:30 a 17:00 , se llevará a cabo la instalación de puestos de descarga para equilibrar el consumo.

Zona 10, Barrio 12 Toledo Cañada – Julián Augusto Saldívar: En la calle sin nombre y Felipe Toledo, el horario será de 08:00 a 17:00 . La actividad prevista es la modernización de conductores de baja tensión de sistema desnudo a preensamblado.

Zona 11, Barrio Mariscal López – Julián Augusto Saldívar: Finalmente, en Cristo Redentor y Mbocayaty, de 08:00 a 18:00, se hará el recambio de líneas de media tensión por conductores protegidos.

Desde la ANDE aclararon que si las tareas concluyen antes de los horarios fijados, el servicio se restablecerá de forma inmediata. Asimismo, pidió disculpas correspondientes por las molestias.