Eusebio Ayala declara al chipa como patrimonio cultural inmaterial de interés distrital

La disposición fue impulsada por la Intendencia Municipal y autorizada por la Junta Municipal durante una sesión ordinaria realizada el 27 de febrero, conforme al acta correspondiente.

La iniciativa surge a partir de la necesidad de reconocer y proteger una de las expresiones más representativas de la cultura gastronómica paraguaya, profundamente arraigada en la identidad de la comunidad.

Mantener viva la tradición

En el documento oficial se destaca que la ciudad ha venido trabajando activamente en la salvaguarda del alimento, mediante diversas actividades e iniciativas culturales como el Festival Nacional del Chipa que buscan mantener viva esta tradición. En ese contexto, también se reconoce el aporte de sectores culturales y asociaciones locales que promueven su elaboración artesanal y transmisión de conocimientos de generación en generación.

Las autoridades subrayan que declarar al chipa como patrimonio de interés distrital no solo implica un reconocimiento simbólico, sino también un compromiso institucional con la preservación de las tradiciones. En ese sentido, consideran que este paso permitirá fortalecer el sentido de pertenencia en la comunidad, así como fomentar el orgullo por las raíces culturales.

La resolución menciona que esta declaración constituye un avance significativo en el camino hacia el reconocimiento del chipa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. De concretarse, este logro tendría un impacto positivo tanto a nivel local como nacional, al posicionar aún más al Paraguay en el mapa cultural internacional.

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El documento también señala que esta iniciativa podría contribuir al desarrollo de actividades culturales y turísticas en Eusebio Ayala, teniendo en cuenta que el chipa es uno de los principales atractivos gastronómicos de la zona, conocida tradicionalmente por su producción y comercialización.

Por último, la resolución establece en su artículo primero la declaración formal del chipa como Patrimonio Cultural Inmaterial de interés distrital, mientras que en el artículo segundo dispone su comunicación, publicación y archivo conforme a las normativas vigentes.

Con esta medida, Eusebio Ayala reafirma su identidad como una de las principales referentes en la elaboración del chipa, consolidando su valor no solo como alimento tradicional, sino como un símbolo cultural que forma parte de la historia y la vida cotidiana de sus habitantes.

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