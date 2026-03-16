Feligreses impulsan proyecto comunitario para limpiar y hermosear el cementerio en Puerto Antequera

El proyecto denominado “Ñamopoti ñande tyvyty” (limpiemos nuestro cementerio) busca mantener en buenas condiciones el campo santo mediante jornadas de trabajo comunitario que se realizarán cada dos meses.

Los voluntarios participan llevando sus propias herramientas de trabajo como machetes, azadas, escobas y otros implementos, con el objetivo de limpiar y acondicionar el lugar. Los organizadores también convocan a instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía en general a sumarse a la iniciativa como una acción concreta a favor del bien común.

Los trabajos se iniciaron además teniendo en cuenta la proximidad de la Semana Santa, período en el que numerosas familias acuden a los cementerios para visitar a sus seres queridos.

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La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) declaró al 2026 como el Año del Bien Común, inspirado en la palabra de Jesús: “Denles ustedes mismos de comer” (Mt 14,16). La propuesta busca animar a las comunidades eclesiales a fortalecer su fe y renovar el compromiso solidario con los más necesitados.

Desde la Iglesia señalan que la iniciativa pretende unir la oración con el servicio comunitario, promoviendo acciones concretas que aporten esperanza y solidaridad en las comunidades del país.