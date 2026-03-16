Lluvia trae alivio al sector agrícola y ganadero en Santaní

Conforme a esta información, los más beneficiados son los productores agrícolas y ganaderos de la zona, cuyos campos ya estaban siendo afectados por la prolongada sequía y las altas temperaturas que perjudican el crecimiento de las plantas.

Al respecto, el productor Pablino Candia, de la colonia Moisés Bertoni del distrito de Santaní, manifestó que desde hace bastante tiempo los colonos vienen esperando una buena lluvia para que los cultivos puedan tener el crecimiento y rendimiento deseado, teniendo en cuenta que la producción agrícola depende mucho del factor climático.

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Aseveró que justamente en estos momentos se encuentra abocado a la preparación de las parcelas a cielo abierto para la siembra de tomate y locote, que son sus principales rubros de cada año.

“Vamos a aprovechar al máximo este momento para la preparación del terreno, no solamente para el cultivo de los frutihortícolas, sino también de los otros productos de la temporada que requieren que el suelo esté en condiciones para su crecimiento y además para tener el rendimiento deseado”, indicó.

Se esperan más lluvias

Otro agricultor asentado en el municipio de Itacurubí del Rosario, César González, por su parte señaló que los productores esperan más lluvias en las próximas horas, teniendo en cuenta que durante este 2026 no se registraron precipitaciones muy grandes, por lo que en su mayoría los campos ya estaban sintiendo la falta de lluvia para la recuperación de los cultivos, refirió.