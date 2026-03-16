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16 de marzo de 2026 - 15:12

Predio de escuela quedó inundado tras las lluvias en Santaní

La sede de la escuela Virgen de Caacupé necesita de una importante inversión para solucionar el problema, según los padres de familia
El predio de la escuela Virgen de Caacupé de Santaní quedó bajo agua en la jornada lluviosa de este lunes.

SAN ESTANISLAO. La Escuela Básica Nº 6621 Virgen de Caacupé, del barrio 8 de Diciembre de Santaní, nuevamente fue afectada por las intensas precipitaciones registradas en el transcurso de esta mañana. Los miembros de la comunidad educativa vienen reclamando desde hace varios años una solución a este problema que se repite con cada lluvia grande.

Por Sergio Escobar Rober

Gran parte de la infraestructura de la escuela Virgen de Caacupé del barrio 8 de Diciembre quedó inundada, debido a la de una canalización adecuada para que las aguas acumuladas en los alrededores no ingresen al interior del predio de la institución. Es una situación que se repite cada vez que se registran lluvias persistentes y copiosas, ya que se encuentra instalada en una zona baja.

La escuela funciona desde el prejardín hasta el sexto grado en los turnos mañana y tarde, con 380 alumnos. El director del local educativo, licenciado José Colmán, comunicó que, debido a esta situación, las clases en ambos turnos quedaron suspendidas por razones de seguridad de los niños y del plantel docente.

Lo más preocupante de este problema es que con cada lluvia grande las clases quedan suspendidas en los dos turnos
Lo más preocupante de este problema es que con cada lluvia grande las clases quedan suspendidas en los dos turnos, debido a que el recinto queda completamente infundado

Colmán señaló que desde hace mucho tiempo están gestionando la colocación de un muro de contención en uno de los costados de la escuela y la apertura de un canal de desagüe pluvial sobre la calle que cruza frente a la sede educativa. La idea es que las aguas puedan correr con más rapidez y evitar que el predio sea atropellado por los fuertes raudales que salen de una cancha de fútbol y de las calles adyacentes, explicó.

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Quedan bajo agua en cada lluvia

El licenciado Colmán manifestó que con cada lluvia grande el predio del local escolar se llena de agua. Atendiendo que no se puede realizar ninguna actividad en ese lugar, normalmente las clases quedan suspendidas, en perjuicio de los estudiantes y de toda la comunidad educativa, agregó.

“Estamos viendo con las autoridades de la Municipalidad y el Ministerio de Educación la manera de dar un corte definitivo a este problema. Esperamos que se pueda encontrar una solución por el bien de toda la comunidad escolar que hace varios años viene sufriendo este inconveniente”, concluyó el docente.

Buscar alternativa

El intendente de San Estanislao, Agustín Ovando (ANR), mencionó que la única alternativa para dar una salida a este inconveniente es la construcción de un canal a cielo abierto y levantar un muro de piedra, por lo menos en dos costados del local escolar. El objetivo de desviar el fuerte caudal que proviene de la zona alta, subrayó.