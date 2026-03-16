MEC y el inicio de clases: estudiantes critican las “falencias de siempre”

La Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), cuestionó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a cargo de Luis Ramírez, por el modo en que comenzaron las clases 2026, que arrancó el 23 de febrero, y cómo se desarrollan las primeras semanas, con repetitivos defectos de gestión, como es el caso de la entrega tardía o incompleta de los kits escolares.

“Iniciamos las clases arrastrando las mismas necesidades de siempre, kits escolares incompletos o tardíos, infraestructura deficiente y principalmente la falta de docentes en una gran parte de colegios públicos de todo el país”, indicó Valeria Zayas, vocera del gremio.

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Sobre la falta de profesores, los jóvenes dijeron que no es solo un detalle administrativo, sino un problema estructural que afecta directamente el derecho a aprender.

“Las autoridades del MEC aún no han presentado un plan claro y público para garantizar la cobertura total de rubros docentes y es una problemática que venimos arrastrando desde hace años”, remarcaron. Hace casi un mes, el 18 de febrero, desde nuestro diario consultamos a las autoridades acerca de este drama de falta de rubros, pero tampoco recibimos respuestas.

Debate oficial “niega” la realidad

Valeria Zayas, indicó que les preocupa que la prioridad institucional sea desmentir denuncias sobre aulas en estado crítico, en espacios que incluso ahora tienen que usarse como depósitos por su deterioro, en lugar de presentar soluciones concretas al debilitamiento de la calidad educativa en todo el país. “El debate no debería centrarse en negar la realidad, sino en transformarla”, remarcó.

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La Unepy afirma, además que, si la educación pública continúa debilitándose, el acceso a universidades públicas terminará concentrándose en estudiantes provenientes de colegios privados, donde sí cuentan con todos los docentes y recursos necesarios.

“La educación tiene que ser verdaderamente accesible para todos, no solo para quienes pueden pagarla. No se puede depender del poder adquisitivo de las familias para garantizar la educación de todo un país, entendiendo que el acceso y la permanencia en la educación pública es un derecho garantizado por la constitución nacional”, expresaron.