Caaguazú: Intendente cuestionó obras del MEC en escuela derrumbada

Tras el derrumbe del techo de un aula en la escuela María Auxiliadora de Caaguazú el miércoles, que no dejó heridos porque no había alumnos debido a la huelga docente, el intendente José “Papu” Ríos (PLRA) denunció graves irregularidades en las obras ejecutadas mediante el cuestionado proyecto TAPÉ del Gobierno Nacional. El jefe comunal subrayó que estos trabajos se realizaron sin comunicación alguna a la administración municipal del distrito.

Un informe técnico de la Dirección de Obras Públicas y el Departamento de Gestión y Reducción de Riesgos de la comuna, señala que las obras no contaban con “informes del proyecto en ejecución y tampoco fueron presentadas las credenciales del mismo ni los permisos correspondientes”. Ante esta situación, el intendente solicitó de forma urgente toda la documentación técnica para evaluar el alcance del proyecto nacional.

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Tras la caída del techo en el aula de preescolar, una verificación municipal constató que la estructura colapsada carecía de vigas superiores y columnas de refuerzo. Los técnicos detectaron que la viga principal no soportó el peso del techo, lo cual evidencia una falla constructiva crítica. Debido a estos hallazgos, se calificó el estado del pabellón afectado, que tiene otras dos aulas, como de “riesgo estructural extremo” para los estudiantes. La resolución inmediata de la comuna fue clausurar el área de 186 metros cuadrados para evitar una tragedia mayor.

Ríos recomendó una revisión integral de los procesos de intervención del MEC y urgió que, junto al MOPC evalúen cómo se están ejecutando las obras en todas las escuelas del país.

Cuestiona gestión centralizada

El intendente Ríos cuestionó duramente la gestión centralizada del Ministerio de Educación (MEC) en el manejo de la infraestructura escolar pública. Señaló que las decisiones se toman desde la capital, impidiendo que las municipalidades verifiquen la calidad de las obras locales.

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El intendente criticó el hermetismo en torno al presupuesto del programa de reparaciones y reclamó que, pese a los “elevados” montos que se manejan para" pequeñas" e “insignificantes” reparaciones, se observa “un alto sobrecosto”.

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Desde el año pasado, el proyecto “Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa” (TAPE), impulsado por el MEC y el MOPC, para la transformación integral de 1.000 escuelas y 6 centros de formación docente en Paraguay, fue cuestionado por su adjudicación a la propuesta más costosa, de G. 44.655 millones, pese a que hubo ofertas mucho más bajas, de G. 22.767 millones y G. 37.716 millones, respectivamente.

El monto adjudicado incluso sobrepasó el precio de referencia, pero la decisión sigue sin que la expliquen oficialmente.

Desgracia con suerte

El miércoles por la tarde, un aula del preescolar se derrumbó por completo en la Escuela Básica Nº 1653 “María Auxiliadora”, ubicada en la Calle 25 del distrito de Caaguazú, en el departamento del mismo nombre.

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El aula afectada funciona por la mañana como dirección de la institución y por la tarde como sala de clases del preescolar, donde habitualmente asisten siete niños de entre cinco y seis años.

De milagro, no hubo heridos, ya que el hecho ocurrió alrededor de las 18:00, fuera del horario de clases y en una jornada en la que docentes y alumnos no asistieron debido al paro por la manifestación contra la reforma de la Caja Fiscal.