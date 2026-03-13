MEC no completa kits en una escuela de Limpio a casi un mes del inicio de las clases

En la escuela San Isidro Labrador, ubicada en el barrio Villa Madrid de la ciudad de Limpio, los kits escolares del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no llegaron para todos los alumnos y los padres, en la mayoría de los casos están esperando a que el Estado cumpla con la entrega, ya que muchos de ellos tienen a más de un hijo matriculado y los gastos son muy elevados.

Uno de los padres que conversaron con ABC relató que, en su caso, hasta ahora gastó G. 450.000 en la compra de algunos útiles, ya que hay docentes que comienzan a exigir que los alumnos cuenten con determinados materiales como diccionarios y libros. “Y tengo un hijo que está en el colegio y me pide la calculadora científica que cuesta G. 80.000 y ya no le pude comprar”, lamentó.

El padre de una niña que asiste al preescolar dijo que su hija tampoco recibió el kit del MEC y comentó que el año pasado no se tuvo este inconveniente.

Una mamá contó que tiene a tres hijos inscritos en esta escuela y hasta ahora les compró un cuaderno, lápices y lápices de colores para que no comiencen sin nada, pero continúan esperando la llegada de los útiles distribuidos por el Gobierno. “Que lleguen los kits para que los alumnos puedan copiar las materias en cada cuaderno y así ir avanzando”, pidió.

Por su lado, la directora de la institución, Vilma Jara, precisó que los kits escolares llegaron de forma parcial y el faltante afecta a alumnos de la Educación Escolar Básica. Indicó que la comunicación pertinente ya fue realizada y la última información que recibieron de sus referentes es que “se está volviendo a cargar”.

La escuela San Isidro Labrador tiene 1.098 alumnos distribuidos desde el jardín hasta el noveno grado, informó la encargada y recordó que el año anterior también hubo retrasos en la entrega.