Palacio de Justicia: lluvias provocan desprendimiento de cañería y suspenden juicios

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que el Palacio de Justicia de Asunción registró este lunes un incidente en su infraestructura a causa de las lluvias caídas desde esta madrugada. Según el reporte oficial, el hecho no dejó personas heridas.

De acuerdo con el informe, una cañería del sistema de desagüe pluvial se desprendió en el segundo piso de la Torre Norte del edificio.

A raíz del desprendimiento, el agua cayó sobre un sector del cielorraso y posteriormente se filtró hacia algunas dependencias administrativas ubicadas en esa área del edificio.

Asimismo, el agua descendió hasta el sector donde funciona parte de la Oficina de Auditoría de Gestión Jurisdiccional.

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Suspensión de juicios en sala del segundo piso

Aunque la sala de juicios orales ubicada en ese mismo nivel no presenta daños estructurales, las autoridades judiciales informaron que las diligencias previstas en esa dependencia fueron suspendidas de forma preventiva.

La Corte indicó que funcionarios de la Dirección de Infraestructura Física, junto con personal de seguridad y de limpieza, se encuentran realizando tareas para contener la filtración y resguardar el sector comprometido.

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En paralelo, técnicos llevan adelante fiscalizaciones para determinar la causa del incidente. Desde el máximo tribunal también anunciaron que se evaluarán medidas para solucionar el problema de manera definitiva y evitar situaciones similares en el futuro.