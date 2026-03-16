Salud verifica condiciones de vacunación en servicios de Cordillera

El trabajo fue encabezado por la responsable regional del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Andrea Díaz, junto con la encargada del depósito de vacunas, Mónica León. Ambas realizaron un recorrido en distintos servicios de salud de Cordillera, con el fin de comprobar que se cumplan las condiciones necesarias para una correcta inmunización en los centros asistenciales.

Los controles se llevaron a cabo en el Hospital Distrital de Altos, el Centro de Salud de San Bernardino y las Unidades de Salud Familiar de Nueva Colombia y Loma Grande.

En cada sitio también se analizaron los niveles de cobertura y las estrategias que serán aplicadas para ampliar el acceso a las vacunas.

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¿Que se verificó?

Durante las visitas, las encargadas inspeccionaron aspectos clave como el mantenimiento de la cadena de frío, la disponibilidad de vacunas, el registro de personas inmunizadas y la provisión de insumos básicos, que son considerados fundamentales para garantizar la seguridad y eficacia de las dosis.

Desde el sector salud enfatizaron que estas supervisiones permiten reforzar la campaña, detectar posibles falencias y asegurar que la población reciba vacunas en condiciones adecuadas.

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Niños deben recibir dosis adicional contra el sarampión

La campaña nacional de vacunación recuerda que todos los niños y niñas de entre 1 y 5 años deben recibir una dosis extra de la vacuna contra el sarampión, incluso si ya completaron su esquema habitual.

Las autoridades sanitarias explican que esta dosis refuerza la protección de los más pequeños y ayuda a prevenir posibles brotes del virus en el país.

Además, señalaron que las dosis ya se encuentran disponibles en todos los hospitales del departamento de Cordillera, por lo que los padres pueden acercarse para vacunar a sus hijos sin inconvenientes. Aclararon que la dosis adicional no reemplaza las vacunas del calendario regular, que deben aplicarse según lo establecido para garantizar la inmunidad completa de los niños.