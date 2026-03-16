Alarmante cifra de accidentes en Cordillera: 21 casos en solo dos días

El dato más preocupante es la alta concentración de casos en Caacupé, donde el Hospital Regional reportó 13 atenciones, es decir, más de la mitad del total en apenas un fin de semana. El resto de los casos se distribuye entre Altos (1), Arroyos y Esteros (2), Emboscada (1), Eusebio Ayala (1), Piribebuy (2) y Tobatí (1).

Si bien los números por sí solos ya son inquietantes, la reiteración de este tipo de hechos evidencia una problemática persistente: la falta de controles efectivos, el incumplimiento de las normas de tránsito y la escasa conciencia vial por parte de conductores.

A esto se suma un factor no menor: los fines de semana siguen siendo escenarios frecuentes de siniestros, lo que pone en duda la eficacia de las medidas de prevención y control implementadas en el departamento.

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En los feriados los casos son más complejos

El doctor Gómez señaló que durante los feriados la situación suele volverse más compleja, principalmente por el aumento del flujo vehicular, los viajes y las actividades sociales, lo que incrementa considerablemente el riesgo de accidentes de tránsito. En ese sentido, enfatizó la importancia de hacer un trabajo articulado entre todas las instituciones involucradas, a fin de fortalecer la prevención y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.

Desde el sector sanitario advierten que estos casos no solo representan un alto riesgo para la vida de las personas, sino que también generan una presión constante sobre los servicios de urgencias. Esta situación obliga muchas veces a redoblar esfuerzos del personal de blanco, que debe atender múltiples casos en simultáneo.

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Por ello, insisten en la necesidad de generar mayor conciencia ciudadana, apelando a la responsabilidad individual al momento de conducir, respetar las normas de tránsito y evitar conductas imprudentes. También recalcan que la prevención es clave para reducir la cantidad de accidentes y, en consecuencia, disminuir la carga sobre el sistema de salud.

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