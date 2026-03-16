San Ignacio: joven de 25 años sufrió una muerte súbita cuando jugaba fútbol

Brahiyan Matías Báez Céspedes, de 25 años, estaba disputando un torneo de fútbol organizado en uno de los barrios de la ciudad de San Ignacio, Misiones, y en un momento dado, se desvaneció dentro de la cancha de juego e intentó incorporarse, pero después se desplomó por completo, según las imágenes que captó el momento del hecho.

Tras esto, los asistentes del lugar llamaron a los bomberos voluntarios de San Ignacio, quienes acudieron de inmediato al local donde se estaba disputando el torneo de fútbol, encontrando a Báez Céspedes tendido, inconsciente, pero con signos vitales, por lo cual procedieron a trasladarlo hasta el hospital distrital, indicó el comandante Guillermo Ramírez.

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Ramírez indicó que al llegar al hospital procedieron nuevamente a verificar los signos vitales del joven, donde los intervinientes se percataron de que ya no contaba con los mismos y procedieron a informar a los médicos de guardia, quienes le realizaron la reanimación respectivamente.

En ese sentido, el director del Hospital Distrital, Manuel Aquino, mencionó que durante 40 minutos los médicos le realizaron el procedimiento de reanimación, pero sin éxito alguno.

“Fue recibido por la guardia completa y realizamos todas las maniobras de reanimación durante unos 40 minutos, aplicando el protocolo para pacientes que llegan en paro. Lastimosamente no pudimos revertir la situación y el cuadro fue irreversible, a pesar de todos los esfuerzos del equipo”, mencionó Aquino.

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El médico indicó que dilucidar una causa exacta de muerte es muy complicado en estas situaciones sin contar con una autopsia, que es lo que realmente brinda el informe preciso sobre la causa de muerte.

Pero por el antecedente clínico, por lo ocurrido, por las imágenes que se pudieron rescatar y por lo sucedido, se habla de una muerte súbita por un probable infarto agudo de miocardio.

“Eso es lo que se colocó en el certificado de defunción, por las características clínicas en las que se encontraba el paciente. En base a eso se sospecha que podría ser la causa del evento. En cuanto a un registro médico del mismo, no se tiene ningún antecedente conocido de cardiopatía u otras enfermedades crónicas”, indicó Aquino.

Al respecto, el profesional de la salud recomienda que las personas que practican deportes, incluso de manera amateur, se realicen un chequeo médico previo. La recomendación alcanza a quienes juegan fútbol, practican pádel, ciclismo o asisten al gimnasio, ya que cualquier actividad física implica un esfuerzo importante para el organismo.

El control mínimo sugerido incluye un electrocardiograma y una evaluación médica tanto en reposo como durante el esfuerzo, a fin de detectar posibles anomalías, arritmias u otras afecciones. En caso de hallarse alguna irregularidad, se aconseja una valoración más especializada con un cardiólogo para prevenir complicaciones y resguardar la salud.