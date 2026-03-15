San Juan Bautista: motociclista falleció en accidente de tránsito

En el kilómetro 205 de la ruta PY01, en jurisdicción del distrito de San Juan Bautista, Misiones, específicamente en la entrada a la compañía Ysypó, se registró un grave accidente de tránsito: una colisión frontal entre motocicletas que ocasionó el fallecimiento de uno de los ocupantes.

El fallecido fue identificado como Bernardo Ramírez Cabaña, oriundo de la compañía de Ysypó, quien guiaba una motocicleta modelo SK 125, la cual colisionó de manera frontal contra otra motocicleta, también modelo SK RX4, guiada por Javier González Moreno (27), y acompañado por María Milagros Cáceres Báez (23), quienes sufrieron lesiones.

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De acuerdo con datos policiales, los intervinientes llegaron al lugar tras recibir una llamada al sistema 911. A su arribo, encontraron que los accidentados ya estaban siendo asistidos por bomberos voluntarios K42, quienes trasladaron a las víctimas hasta el Hospital Regional.

Bernardo Ramírez llegó al nosocomio con signos de vida; sin embargo, posteriormente se produjo su fallecimiento pese a la atención médica. El médico de guardia, Milcíades Esquivel, diagnosticó como posible causa de muerte shock hipovolémico por traumatismo de cráneo grave.

El hecho fue comunicado al asistente fiscal Javier Pereira, quien dispuso que los biciclos queden depositados en la Comisaría Primera a disposición del Ministerio Público, mientras que el cuerpo fue entregado a sus familiares.