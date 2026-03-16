Tres consorcios pujan por la licitación de data center del Estado en Chaco’i

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) procedió este lunes a la apertura de sobres de la licitación para la “Adquisición e Implementación Llave en Mano de un Data Center Modular”.

Se trata, básicamente, de equipar la tecnología que servirá como el gran depósito de datos del Estado paraguayo. El futuro Data Center será instalado en el predio institucional del MITIC en Chaco’i.

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El proyecto, financiado con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contrará con la certificación Tier III del Uptime Institute, lo que en el mundo tecnológico significa que el sistema debe estar diseñado para no fallar casi nunca, permitiendo mantenimientos sin necesidad de apagar los equipos.

Los tres grupos en competencia

Para esta licitación pública, tres consorcios presentaron sus carpetas con la intención de quedarse con el contrato. Los oferentes que ahora entran en etapa de evaluación son:

Consorcio MITIC DC Consorcio Infraestructura Digital Paraguay Consorcio TIC

A partir de ahora, la comisión evaluadora deberá observar cada propuesta. Al ser una modalidad “llave en mano”, la empresa que gane se encarga de todo como el diseño y la construcción hasta la puesta en marcha de los servidores.

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Desde el MITIC sostienen que este Data Center es uno de los proyectos más relevantes de la Agenda Digital, ya que busca impulsar la modernización de la infraestructura tecnológica pública y mejorar la prestación de servicios digitales.

Destacan que su implementación permitirá al Estado contar con una plataforma sólida y confiable, fortaleciendo la soberanía tecnológica y generando mayor confianza en la ciudadanía.