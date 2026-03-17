Caja fiscal: Lo que dicen los padres de escuelas públicas sobre la huelga docente

Francisca Monges, miembro fundadora de la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Públicas (Fedapy), opinó sobre la reforma de la caja fiscal, la huelga docente y la suspensión de clases, lo que trae además la suspensión en la provisión de alimentos en el marco del programa Hambre Cero.

Sobre la suspensión de clases y la falta de provisión de la alimentación escolar (Hambre Cero), la dirigente aseguró que es “exclusiva responsabilidad” del Gobierno de turno, con el presidente de la República, Santiago Peña, al frente.

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“La educación siempre es una de las mayores afectadas cuando se trata un proyecto de ley o reforma, lastimosamente en lo último que se piensa es en los estudiantes, que terminan siendo también los que más sienten este tipo de medidas”, lamentó.

Monges agregó que los congresistas también tienen su cuota de responsabilidad. “Es su obligación resolver la gravedad de lo que ellos mismos generan, y resolver con coherencia, a favor de la gente y no cuidando solamente el electorado”, dijo.

Llamado al diálogo

La dirigente del gremio de padres también se refirió a los líderes de los sindicatos de docentes, a quienes pidió velar por la educación de calidad en las instituciones escolares de gestión pública.

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“El ministro de Educación, Luis Ramírez, y los dirigentes gremiales también deben entender que los niños son los que están pagando por el déficit fiscal que hace rato se viene arrastrando”, apuntó.

Los gremios de docentes y de directores anunciaron el paro total de actividades académicas para hoy, y realizan protestas en varios puntos del país.

Tratamiento de reforma de la caja fiscal

Hace instantes, iniciaron la protesta principal sobre calle Palma, con rumbo al Congreso Nacional. La Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para esta mañana, que comenzó poco antes de las 10:00 y ya se está desarrollando, para estudiar la reforma de la caja fiscal.

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Según confirmó ayer Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja, la versión que sería la aprobada será la del Senado, como piden los gremios docentes, y no la de la Cámara de Diputados, como pidió ayer el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.