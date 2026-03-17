Caso Scanner: reaparecen CDs con escuchas tras llamativa desaparición en pleno juicio

Este lunes último se llevó a cabo una jornada de juicio oral y público en el marco del caso denominado Scanner. El mismo está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado Crimen Organizado, presidido por Juan Alberto Dávalos e integrado por Inés Galarza y Pablino Barreto. En la oportunidad se denunció el extravío de dos soportes magnéticos (CDs) de relevancia para el caso.

En este caso afrontan juicio los acusados el gerente de seguridad aeroportuaria Luis Alberto Servián Zárate, un ex gerente de seguridad aeroportuaria Ramón Isacio Arrúa Fernández; el supervisor de rayos X Basilio Darío Rodríguez Hetter; así como la operadora de escáner de rayos X y de control de pasajeros y maletas Martha Liliana Coronel De Chávez.

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A los mismos se les atribuyen los hechos de tráfico internacional de drogas, realización por funcionarios y asociación criminal, de acuerdo con la Ley N° 1340/88 de Drogas y sus modificaciones.

Igualmente la pasajera que tenía un total de 11 kilos de cocaína en su maleta, Eliana Beatriz Cardozo Ramírez, y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera.

En el marco de este debate público, ayer, en pleno juicio, se denunció la llamativa desaparición de dos soportes magnéticos (CDs), ofrecidos como pruebas por el Ministerio Público. Los mismos contienen conversaciones telefónicas interceptadas, bajo autorización judicial, entre Luis Servián Zárate y el abogado Carlos Duarte.

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En los citados audios Zárate y Duarte hacen referencia, en reiteradas ocasiones al legislador liberal Líder Amarilla. En los dispositivos habían sido obtenidos durante la investigación denominada “Oasis”, que fue absorbida por la causa Scanner.

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Llamativa reaparición de CDs del caso Scanner tras averiguaciones

Ante la desaparición de los soportes el fiscal Andrés Arriola manifestó su preocupación a ABC Color, porque se haya registrado este hecho con una prueba considerada de alta relevancia ene l marco del juicio y, más aún, que se haya registrado en el Palacio de Justicia donde se encuentra depositada desde la presentación de la acusación el 1 de agosto de 2024.

Igualmente desde nuestro diario fue consultado el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, sobre dichos soportes magnéticos y el mismo señaló que ya el 9 de mayo de 2025, todas las pruebas ofrecidas por la Fiscalía fueron remitidas al Tribunal de Sentencia para su resguardo.

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También la jueza de sentencia e integrante del colegiado, Inés Galarza, fue consultada sobre el caso. Inicialmente había informado que dicha evidencia fue remitida al juzgado de garantías junto con su informe por escrito, pero que el lunes último la actuaria del tribunal no halló los CDs.

Teniendo en cuenta esta situación el fiscal Andrés Arriola señaló que buscaría reconstituir el expediente, volviendo a agregar los soportes magnéticos con dichos audios, solicitando una copia espejo de la extracción original que se encuentra con la Unidad de Inteligencia Sensitiva (SIU)-Antinarcóticos de la Policía.

Luego de que el caso tomara estado público e inunden las consultas tanto a la Fiscalía, como a los miembros del Tribunal de Sentencia, llamativamente los soportes magnéticos con los audios de las conversaciones entre Luis Servián y Carlos Duarte reaparecieron, según informó la actuaria judicial y replicara eso la jueza Inés Galarza.

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Acusado en Scanner se auto incriminó en esquema de tráfico

En la jornada anterior de juicio oral, prestó declaración el gerente de seguridad del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi acusado, Luis Alberto Servián Zárate. Sus manifestaciones coincidieron en principio con lo que está plasmado en la acusación y lo que ya estaba en el caso “Oasis” en el que ya estaba siendo investigado, al igual que el abogado Carlos Duarte.

Durante sus manifestaciones intentó salvar a dos funcionarios aeroportuarios y en el mismo sentido, tampoco citó a los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que se habían visto involucrados durante la investigación ya del caso Scanner.

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Por otra parte, Servián Zárate señaló que la operación de “limpiar” el camino para que la maleta con 11 kilos de cocaína pueda salir sin problemas del aeropuerto estuvo a su cargo y, para ello también le habría pagado la suma de US$ 10.000 al también gerente de seguridad Ramón Arrúa.

Sin embargo, todo esto cayó por tierra cuando se reprodujeron las filmaciones de circuito cerrado por un técnico de la SIU-Antinarcóticos de la Policía, que demostraron la acutación de Servián, Arrúa y los demás funcionarios con relación a la carga de droga, según refirió el fiscal Andrés Arriola a nuestro diario.

En cuanto a la vinculación del legislador Líder Amarilla, Servián Zárate contrario a lo que se indica en la investigación en base a los audios de sus llamadas telefónicas interceptadas, intentó desmarcar al senador liberal señalando que no fue él quien operó para su contratación sino Nelson Mendoza Rolón, actual presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

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Funcionarios aeroportuarios permitieron tránsito de droga, según MP

De acuerdo con datos que constan en la acusación fiscal del caso Scanner, una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas tuvo complicidad de los funcionarios públicos, quienes, en uso de sus atribuciones en las áreas de seguridad del aeropuerto permitieron el paso de cargas de cocaína.

En ese sentido, se observó a través de imágenes de circuito cerrado que Ramón Arrúa acompañó a Eliana Cardozo desde el acceso a embarque hasta el área de escáner por Rayos X (acceso para diplomáticos), donde inspeccionó su equipaje. Ahí, se presume que habría tenido participación activa en las coordinaciones y maniobras realizadas fuera de los protocolos de seguridad, permitiendo que estos se desarrollen de manera efectiva por medio de acciones u omisiones.

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Por su parte, la funcionaria Marta Coronel fue quien llevó a cabo la inspección corporal de la pasajera Eliana Cardozo, así como de las pertenencias de esta mujer, por medio de las imágenes de Rayos X , al momento de operar el escáner, visualizó imágenes llamativas, pero efectuó maniobras elusivas para ocultar dicho evento. Todo esto fue corroborado a través de filmaciones de circuito cerrado. En ese momento, Coronel estaba acompañada de Arrúa, Rodríguez y Angelina Bogarín Benítez, esta última operadora de Rayos X.

El gerente de Seguridad de la Dinac en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Ramón Arrúa, carga en el scanner la maleta contaminada de la mujer.

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Funcionaria notó la carga y omitió protocolo

Cuando Eliana Cardozo estaba camino a la zona de Migraciones, la funcionaria Angelina Bogarín se percató de la imagen llamativa en el escáner de Rayos X de la maleta que había pasado minutos antes, y le avisó a Basilio Rodríguez que mire el monitor.

Poco después, la funcionaria tomó unas bandejas rojas -en las que se colocan pertenencias pequeñas para su inspección- y las pasó por la máquina a modo de manipular la imagen, y que así aparezca como última verificación las bandejas.

Luego de ese episodio, la pasajera Eliana Cardozo fue hasta un puesto de la Senad, donde el agente Francisco Medina, procedió a la inspección de su equipaje detectando los paquetes rectangulares que derivaron en su detención, tras constatarse que eran panes de cocaína.

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Pesquisa vinculó a senador Líder Amarilla con acusado

El nombre del senador liberal Líder Amarilla saltó en la acusación del caso Scanner, presentada por el fiscal Osmar Segovia, contra los funcionarios de la Dinac, Ramón Arrúa; Basilio Rodríguez; Martha Coronel; y Luis Servián.

La acusación además de detallar que los funcionarios habrían actuado en connivencia y complicidad con una organización criminal internacional, para permitir el tránsito de sustancias en maletas, con la permeabilidad de los protocolos de control, también revela estrechos vínculos entre el senador liberal Líder Santiago Amarilla Ríos.

La vinculación se constató a través de una investigación previa denominada “Oasis”, con escuchas de comunicaciones telefónicas autorizadas judicialmente. Mediante estas, se estableció la conexión entre Luis Servián y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera, y de ellos con el senador Líder Amarilla, a quien visitaron en el Senado, además tanto Amarilla como Duarte habían visitado a Servián en Emboscada.

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Los datos de la Fiscalía señalan que Luis Servián habría maniobrado a través del senador Líder Amarilla para tener un puesto en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, con la finalidad de realizar actividades ilícitas.

Luego de que Servián obtuviera el cargo para cumplir funciones en la gerencia de Seguridad del aeropuerto, procedió a operar para que los funcionarios y agentes de la Senad permanezcan en sus respectivos cargos y no sean removidos.

En todo ese tiempo, las conversaciones primeramente se dieron entre Luis Servián y Carlos Duarte, y de estos también con un agente de la Senad, Jorge González, que estaba asignado a la cobertura de seguridad del aeropuerto situado en la ciudad de Luque.