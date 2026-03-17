Docentes de San Pedro se movilizan bajo lluvia y realizan cierres intermitentes de rutas

Las manifestaciones se desarrollan en la vera de las rutas PY11, PY08 Dr. Blas Garay y PY22, donde los educadores, munidos de paraguas y pilotines, llevan adelante las medidas de fuerza en medio de un importante despliegue policial.
Los puntos de concentración se registran en los distritos de Santa Rosa del Aguaray, Liberación, San Estanislao (Santaní) y Capiibary, donde los docentes mantienen su postura de protesta y no descartan endurecer las medidas.
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Durante la jornada, los manifestantes siguen en tiempo real el desarrollo del debate en la Cámara de Diputados sobre sus reclamos, mientras exigen respuestas concretas a sus demandas.
Debido a la movilización, las clases permanecen suspendidas en varias instituciones educativas del departamento, afectando el normal desarrollo del calendario escolar.