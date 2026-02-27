¿Subieron los precios de la carne en Paraguay? Esto argumentan los empresarios

Ante un aparente aumento del precio de la carne, Daniel Burt, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), indicó que lo que se da son precios integrados a la cadena internacional.

“Lo único que hizo la Cámara fue una explicación técnica de cómo funciona la transmisión de los valores en toda la cadena y que el Paraguay como exportador está integrada a la cadena internacional. No es que a nivel local se van fijar los precios ni de la carne ni del ganado”, dijo.

El representante gremial explicó que Paraguay, como país exportador, ajusta sus valores en función del comportamiento del mercado global. En ese contexto, sostuvo que los precios no se determinan únicamente a nivel interno.

Lea más: Cuando sube la carne en la región, ¿qué pasa con los precios en Paraguay?

Cómo se trasladan los precios en la cadena cárnica

Burt añadió que la integración de los precios se va trasladando al productor final a través de la cadena productiva de la carne y, por último, al consumidor final.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“A corto plazo no hay una señal de que vaya manifestar un incremento, sí hay una tendencia internacional de que se vaya valorizando el producto”, dijo.

El representante de la CPC acotó que, en caso de ser necesario para equilibrar los precios internos, no se descarta la importación de carne como medida complementaria.

Lea más: Frigoríficos se defienden: precios de la carne siguen al mercado global

Por su parte, Jorge Dos Santos, tesorero de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), indicó que cuando sube el precio de la carne a nivel local es debido a que los intermediarios aumentan su margen de ganancia, pero no se debe exclusivamente a la dinámica de exportación internacional.