Cones “cocina” la habilitación de tres nuevas carreras de Medicina

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), “cocina”, nuevamente, la habilitación de tres nuevas carreras de Medicina, luego de dos años de haberse suspendido temporalmente la habilitación de ofertas de grado en todas las áreas de Salud, en marzo del 2024.

La resolución que suspendió temporalmente este tipo de ofertas habría vencido en diciembre del año pasado, según indicaron desde el Consejo.

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Y luego de este vencimiento, las autoridades del Consejo no tardaron ni tres meses en plantear la habilitación de nuevas carreras en Ciencias Médicas en Paraguay.

Para este martes está prevista una sesión ordinaria del Cones, donde en el punto 3 del orden del día, figura la presentación del “informe técnico académico: aprobación de ofertas académicas” (sic). Son en total 31 las carreras de grado que serán analizadas para su actualización o habilitación, entre las cuales figuran tres nuevas carreras de Medicina.

Podrán aprobar carreras de Medicina sin campos de práctica

En el punto número 2 del orden del día, figura una propuesta de resolución que dispone la continuidad de la evaluación de los proyectos de Medicina y establece algunos controles.

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En el artículo número 1 de esta resolución planteada, se habla de una “habilitación provisoria” que tendrá carácter de “condicionada”, a que en dos años, luego de habilitarse la nueva carrera, sea garantizada la disponibilidad de campos de práctica clínica.

La falta de campos de práctica clínica es justamente una de las críticas más fuerte que realizan los gremios del sector, como el Círculo Paraguayo de Médicos o la Academia de Medicina del Paraguay, lo que había motivado en un principio a que se llegue a suspender la habilitación de ofertas de grado en Salud.

Los tres proyectos planteados

Los tres proyectos nuevos de Ciencias Médicas corresponden a la Universidad Nacional del Pilar (UNP), cuyo rector es el ministro de la Corte, el liberal Víctor Ríos.

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Además, está la Universidad Nacional de Misiones (Unamis), cuyo rector es el ex rector de la UNA, Pedro González. Según fuentes, el “padrino político” de esta casa de estudios es el senador Derlis Maidana (ANR-cartista).

Luego, plantea una nueva carrera la Universidad Interamericana, para su sede en Asunción (la casa de estudios es originaria de Pedro Juan Caballero). En el 2010, cuando Pedro González, actual rector de la Unamis, era presidente del Consejo de Universidades, había calificado de “ilegal” la creación de esta entidad de gestión privada.

La universidad ya experimentó la clausura de su carrera de Medicina por el Cones en el 2017, debido a irregularidades en su funcionamiento en su local de Pedro Juan Caballero.

Pedirán suspender tratamiento

Gremios del sector, como el Círculo Paraguayo de Médicos, solicitarán al Cones suspender el tratamiento “ a tambor batiente” de estas carreras de Salud.

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“Se aprueban carreras como empanadas”, lamentaron igualmente fuentes dentro del Cones, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias.