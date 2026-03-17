“Limpien ustedes”: Hospital de Misiones oficializa el abandono de áreas médicas ante falta de personal

La crisis sanitaria en Paraguay ya no solo se mide en falta de insumos o camas de internación; ahora se refleja en la higiene básica de los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

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A través de la Circular N° 08/2026, la dirección del Hospital Regional de San Juan Bautista Misiones comunicó oficialmente que, debido al “déficit crítico de personal” y el aumento de la demanda, el servicio de limpieza dejará de cubrir las áreas de bienestar del personal de blanco.

El documento, firmado por la doctora Rita Cardozo, establece que la limpieza de áreas de descanso, salas de estar y sanitarios “quedará a cargo del funcionario”. Esta disposición ha encendido las alarmas en el sector, ya que obliga a profesionales de la salud que cumplen jornadas agotadoras y deben estar cumpliendo funciones médicas, a realizar tareas de limpieza y mantenimiento para evitar focos de infección.

No quita dignidad, pero...

La doctora Rossana González, vocera del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), afirmó que limpiar el baño no quitará dignidad ni respeto al trabajo del médico. Sin embargo, expresó: “Lo que sí molesta e indigna es que existen políticos que viven de nuestros impuestos, tienen inodoros inteligentes o de oro en sus casas con 3 o 4 empleados que lo limpian, pero con el dinero que se debería de utilizar para garantizar la atención en los hospitales”.

González aseguró que si se trata de recortar personal para priorizar medicamentos, los médicos no estarían en desacuerdo y lo aceptarían incluso con alegría. “Lo que ya no toleramos es tener que remangarnos solos, mientras que nuestros gobernantes se llenan la boca diciendo ´no tenemos plata´, pero para ellos, sus familiares, amigos y amantes siempre sobran recursos", cuestionó la vocera de los médicos.

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El “descanso” que no es tal

Esta situación no es aislada. La doctora González, denunció esta semana el estado “calamitoso” de las áreas de descanso de los profesionales de la salud en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en diversos hospitales del Ministerio de Salud.

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“Trabajamos en condiciones infrahumanas”, expresó González, tras exhibir imágenes de camas oxidadas, hacinamiento extremo y mobiliario costeado por los propios médicos.

Las denuncias previas del Sinamed han señalado que en el Hospital de Trauma del Ministerio de Salud, por ejemplo, los médicos terminan durmiendo sobre colchones en el piso en “depósitos disfrazados de habitaciones”.

La circular de Misiones viene a formalizar administrativamente esta precariedad: el Estado ya no garantiza siquiera la limpieza de los espacios donde el médico debe recuperar fuerzas para seguir salvando vidas.

Un sistema que se “auto-gestiona” por desidia

Según el Sinamed, la falta de presupuesto y la mala gestión administrativa están empujando a los profesionales a una situación de “esclavitud moderna”.

Mientras en el IPS se denuncian ascensores fuera de servicio y falta de mantenimiento básico, en el interior del país —como en San Juan Bautista— la solución institucional es transferir la carga de la limpieza al mismo personal.

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La circular concluye con un pedido de “colaboración” para evitar la propagación de infecciones, una ironía para un gremio que lleva años reclamando condiciones mínimas de bioseguridad.