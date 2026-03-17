Permisionarios denuncian que la falta de mantenimiento les perjudica

Permisionarios del Mercado Municipal de San Lorenzo denunciaron el deterioro progresivo del recinto, atribuido a la falta de mantenimiento por parte de la administración. A través de videos difundidos en redes sociales, evidenciaron el estado de abandono del lugar y cuestionaron, además, la presencia de “planilleros”, mientras las mejoras urgentes siguen sin ejecutarse.

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Según indicaron, en reiteradas ocasiones solicitaron formalmente la reparación del techo y otras áreas críticas del mercado. Sin embargo, afirman que la respuesta recibida por parte de la administración es la falta de recursos económicos en caja chica, lo que impide encarar los trabajos necesarios.

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Los trabajadores también señalaron que acudieron en varias oportunidades a la sede de la Municipalidad para exigir soluciones, sin obtener respuestas concretas. Esta situación, aseguran, genera malestar generalizado entre los permisionarios, quienes se ven obligados a desempeñar sus actividades en condiciones precarias.

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Soledad Sosa, permisionaria del comedor, describió el escenario en el Bloque “A”. “Estas son las condiciones en las que trabajamos; las canaletas están inservibles; no sabemos si llueve más adentro o afuera. Los clientes no tienen lugar para poder ingresar al comedor”, expresó en un video.

El deterioro del tinglado es otro de los puntos críticos señalados por los comerciantes, quienes afirman que la dejadez administrativa provocó incluso el abandono de puestos por parte de algunos permisionarios, debido a la disminución de clientes ante el mal estado del lugar.

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Entre las principales necesidades mencionadas figuran la reparación de techos y canaletas para el desagüe de agua de lluvia, el mantenimiento de pisos y pintura, así como la mejora de los sistemas de ventilación y de la instalación eléctrica, que califican como deficientes.

Ante este panorama, los trabajadores insisten en la urgencia de una intervención municipal que permita recuperar las condiciones mínimas del mercado, advirtiendo que la inacción podría profundizar el deterioro del principal centro de abastecimiento de la ciudad.

Municipalidad cuenta con proyecto

El intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón (ANR-HC), mencionó que se está trabajando en un proyecto que implica la renovación del lugar.

“Tenemos el proyecto de la construcción de un mercado modelo. Estamos trabajando en ello”, respondió al ser consultado por los reclamos de los permisionarios.