La ciudad de San Lorenzo quedó inundada, pero la Municipalidad avisó solo de tres puntos críticos

A través de un comunicado, la Municipalidad de San Lorenzo pidió a la ciudadanía tomar precauciones al transitar por sectores donde se registran fuertes corrientes de agua durante días de precipitaciones. Asimismo, recomendó evitar circular por áreas donde actualmente se ejecutan trabajos de infraestructura, debido al riesgo que representan los raudales y las condiciones del pavimento.

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En el aviso oficial, la comuna mencionó tres sectores específicos como zonas críticas. Uno de ellos se ubica en la intersección de las calles Yugoslavia y Choferes del Chaco, en los barrios Santa María y San Francisco. Otro punto señalado corresponde a Estados Unidos y Karanda’y, en el barrio San Tomás.

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El tercer sector anunciado por la municipalidad se encuentra en las calles Panchito López y 1° de Marzo, en el barrio Santa Cruz, zona conocida como Tayazuapé. En esta calle, el niño Tobías Suárez (12) perdió su vida el pasado 13 de febrero al ser succionado por una célula de drenaje pluvial.

Actualmente, la obra es ejecutada por la Constructora Pereira Thalmann SRL, representada por el ex diputado y actual precandidato a intendente de Itá por Honor Colorado, Enrique Javier Pereira Thalmann, por G. 8.000 millones.

Según la Municipalidad, en estos lugares se desarrollan obras de drenaje pluvial consideradas de gran envergadura, lo que obliga a adoptar mayores precauciones al circular.

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No obstante, paralelamente a las advertencias oficiales, varios ciudadanos comenzaron a reportar otros puntos de la ciudad que también quedaron bajo agua tras la intensa lluvia registrada desde horas de la mañana. Las imágenes difundidas en redes sociales evidencian calles convertidas en verdaderos cauces de agua.

Entre los sectores más afectados figura la intersección de Brasil y Avelino Martínez, donde el nivel del agua cubrió gran parte de la calzada, dificultando la circulación vehicular y peatonal, y dejando atrapados a varios vehículos. Vecinos de la zona reclamaron la limpieza de los canales de desagüe pluvial, a fin de evitar que el problema se repita en cada lluvia.

La situación también se registró en el microcentro de San Lorenzo, donde varios tramos de calles quedaron cubiertos por agua mezclada con cloaca, una problemática recurrente que suele repetirse ante precipitaciones de gran intensidad.

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Pobladores del barrio San Juan, en la zona de Calle’i, denunciaron la inundación de calles e incluso de viviendas. Según manifestaron, el problema se agrava por la falta de un sistema adecuado de desagüe pluvial y por conexiones clandestinas de aguas residuales que desembocarían en la planta de tratamiento del barrio Santa María, sin que este lugar esté habilitado.