Reaparecen: convocatoria de “therians” genera polémica y rechazo municipal en Coronel Oviedo

El material audiovisual, difundido desde ayer, muestra a un joven identificado como Mausi, vestido como un lobo o felino y autodefiniéndose como “therian”, invitando a personas con esta misma identidad a reunirse el sábado 21 de marzo a las 10:00 en la Plaza de los Héroes.

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La convocatoria también fue replicada en redes sociales, específicamente en la página de Facebook “Therian Paraguay”, donde se insta a personas que se consideran animales a participar del encuentro en pleno centro de la ciudad.

La difusión del video no pasó desapercibida y generó diversas reacciones. Un sector lo tomó como burla, mientras que otros manifestaron indignación y rechazo, cuestionando que este tipo de actividades se pretendan realizar en espacios públicos de la ciudad.

Ante la repercusión, el intendente municipal, Marcos Benítez (ANR HC), fue consultado sobre el tema y aclaró que no existe ninguna solicitud formal para la realización del evento ante la Municipalidad de Coronel Oviedo.

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El jefe comunal fue categórico al fijar postura y adelantó que la Municipalidad de Coronel Oviedo no permitirá este tipo de actividades, alegando que no guardan relación con la realidad ni con la normalidad de la vida social de la ciudad y del país.