Semana Santa: Ayolas ofrece naturaleza, historia y energía en un solo destino

Para la población paraguaya, la Semana Santa es una de las tradiciones religiosas y culturales más significativas. Un alto porcentaje de las familias, además de combinar la pasión de Cristo con sus tradiciones, como la elaboración del chipá apo, también aprovecha estos días para el turismo interno. Esta práctica permite el reencuentro familiar o la posibilidad de viajar, conocer nuevos destinos y disfrutar de los encantos que ofrece el país.

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Al planificar qué rumbo tomar, el distrito de Ayolas, ubicado a unos 305 kilómetros de Asunción, se presenta como una opción más que atractiva. El destino ofrece a los visitantes una combinación de atractivos naturales y tecnológicos que lo convierten en un lugar único.

La ciudad es reconocida por su actividad pesquera deportiva y comercial, además de brindar la oportunidad de conocer su historia.

Al mismo tiempo, la tradicional gastronomía local complementa la experiencia turística. Los visitantes pueden disfrutar de una propuesta variada basada en pescado de primera calidad, consolidando a Ayolas como un destino completo.

Todo esto posiciona al distrito como uno de los puntos recomendados para quienes buscan descanso, naturaleza y cultura durante la Semana Santa.

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Histórico Museo

En el barrio Villa Permanente funciona el Museo Histórico Ambiental de Yacyretá, creado en 1984 durante la construcción de la represa. En este espacio se exhiben patrimonios culturales recolectados durante ese proceso, así como objetos vinculados a la historia de Ayolas.

Entre las piezas se destacan elementos precolombinos, rocas, muebles antiguos y animales disecados.

Todos los circuitos turísticos administrados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) son gratuitos y están habilitados de lunes a domingo, en el horario de 07:00 a 15:00. Para acceder a más información, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Visitas de Yacyretá, lo que facilita la organización de recorridos dentro del circuito turístico disponible en la zona.

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Central Hidroeléctrica Yacyretá

Entre los principales atractivos también se encuentra la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), situada en la isla Yacyretá, sobre el brazo principal del río Paraná. La infraestructura cuenta con 20 turbinas y una potencia instalada de 3.200 megavatios, constituyéndose en una de las obras energéticas más importantes del país y de la región.

A pocos metros de la central se ubica la Esclusa de Navegación, mientras que a unos 32 kilómetros se localizan las obras del Brazo Aña Cua y su vertedero. Estos puntos forman parte del circuito turístico, ofreciendo a los visitantes una experiencia que combina ingeniería, naturaleza y conocimiento sobre la generación de energía hidroeléctrica.

Refugio Faunístico Atinguy

Otro de los sitios de interés es el Refugio Faunístico Atinguy, dependiente de la Entidad Binacional Yacyretá, ubicado a unos 13 kilómetros del casco urbano. El lugar alberga una importante variedad de mamíferos, aves y reptiles propios de la zona de influencia de la hidroeléctrica, convirtiéndose en un espacio clave para la conservación de la fauna.

Entre sus principales atractivos se destaca la presencia del jaguareté Chiqui, considerado el símbolo del refugio. El ejemplar llegó hace aproximadamente 18 años, luego de ser incautado en un operativo contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Chaco paraguayo, y desde entonces se ha convertido en uno de los mayores atractivos del lugar.

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Atractivas playas

Las playas San José Mí y de la compañía Corateí, esta última ubicada a solo 13 kilómetros del casco urbano, se destacan por su entorno natural. Ambos sitios son frecuentemente visitados por turistas nacionales y extranjeros, atraídos por la belleza del paisaje y las condiciones ideales para el descanso.

Estos espacios cuentan con infraestructura adecuada para los visitantes, incluyendo zonas de camping, parrillas, sanitarios y amplias áreas de sombra. Las extensas playas de arena que se extienden hasta el río Paraná ofrecen un ambiente propicio para el esparcimiento familiar durante los días festivos.

Pira chyryry

La gastronomía es otro de los pilares del atractivo turístico de Ayolas. La ciudad ofrece una variada propuesta basada en pescado de alta calidad, destacándose platos tradicionales que forman parte de la identidad local. Entre ellos sobresale el pira chyryry, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional.

Asimismo, los visitantes pueden saborear opciones, como milanesa de surubí, empanadas de boga, asado de dorado y chupín de bagre.

También, la ciudad cuenta con hoteles, posadas y hospedajes de la zona brindan un ambiente familiar y confortable, garantizando una estadía agradable durante la temporada de Semana Santa.

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