Crisis en IPS: docentes anuncian que irán por la “cabeza” de Jorge Brítez

Luego de celebrar la “aprobación del mal menor” en referencia al proyecto de reforma de Caja Fiscal, el presidente de la FEP, Silvio Piris, confirmó que los docentes también volverían a manifestarse, pero en esta ocasión para exigir la destitución del presidente del IPS, Jorge Brítez.

Piris adelantó que en un plazo aproximado de 15 a 22 días iniciarían gestiones para que el presidente de la República, Santiago Peña, destituya al cuestionado funcionario que dirige la previsional, junto a todo su consejo.

“Vamos por la cabeza de Brítez. Lo vamos a hacer quemando todas las etapas. Si en un mes, un mes y medio, no tenemos respuesta por parte del Ejecutivo, lastimosamente vamos a tener que recurrir a las medidas de protestas en todos los puestos de IPS del país”, mencionó.

Entre las principales preocupaciones del gremio detalló que se encuentran las adjudicaciones con las que están “morfando nuestro dinero” en casos como la adquisición de sábanas, servicios de jardinería o vínculos hacia firmas ligadas a legisladores o inclusive la presidencia.

“Estamos pagando una fortuna y no hay nada en IPS; no tenemos insumos, no podemos seguir permitiendo eso. Vamos a llamar a todos los asegurados, si no sale, significa que le gusta”, apuntó.

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IPS y Jorge Brítez

Ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dictaminó en mayoría a favor de la interpelación del titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Magno Brítez.

En medio de esto, los cartistas siguen con posturas divididas, sin embargo, el diputado oficialista Miguel Del Puerto alegó que ahora solo ya ponen las manos en el fuego por Santiago Peña, Pedro Alliana y Horacio Cartes.

Asimismo, el mes pasado y pese a la constante indignación de los asegurados por las carencias en los hospitales del seguro social que incluso se cobraron la vida de un paciente que pasó días esperando un cateterismo por falta de equipos biomédicos, el presidente Santiago Peña dio su “bendición” al presidente de IPS, Jorge Brítez y lo mantuvo en el cargo.

Pese a la promesa de “cambios estructurales” y conferencias con los altos mandos de la institución, los asegurados siguen denunciando constantes faltas e irregularidades, al igual que los profesionales médicos.

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