“Si hay raudales, es porque llueve”, dijo Bello y culpó a la gente por arrojar basura

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), intentó esquivar este martes su responsabilidad por el caos que se generó en distintos puntos de la ciudad debido al temporal del lunes, minimizando el impacto de las obras inconclusas y la falta de gestión. “Si hay raudales es porque llueve, no por las obras”, dijo, ante las críticas hacia su administración y la de su predecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien había prometido obras pluviales con los bonos G8 (2022), pero cuya administración desvió el dinero de esa emisión.

“Nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos y la de los contratistas para que las obras terminen lo más pronto posible”, afirmó el intendente. Bello calificó de “impresionante” el volumen de agua caída, señalando que registros cercanos a los 200 milímetros no se daban en Asunción desde hace aproximadamente 60 años.

Lea más: Asunción “postapocalíptica”: caos y destrucción, el día después de la tormenta

Sobre los trabajos de obras pluviales en barrios como San Pablo y Santo Domingo, el jefe comunal admitió retrasos climáticos, pero insistió en que los raudales no se deben a la deficiente ejecución o falta de previsión en los proyectos. Su gestión, sin embargo, admitió la paralización de estos proyectos por varios meses, producto de la falta de pagos.

En agosto del año pasado, Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, documentó que, mediante terribles prácticas ilegales, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 para el pago de salarios y otros gastos corrientes. En su informe final, Pereira atribuyó al desvío parte importante de la responsabilidad de la crisis financiera de la comuna. Presionado, Rodríguez renunció a su cargo horas antes de la presentación de este informe, asumiendo Bello en su reemplazo.

Culpó a la gente

Esta mañana, Luis Bello también apuntó hacia la ciudadanía, calificando el taponamiento de cauces con basura como un “problema cultural” y de conciencia ciudadana. Hizo un llamado a no tirar residuos en los raudales, argumentando que las limpiezas municipales son constantes, pero resultan insuficientes si la gente continúa usando las calles como vertederos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción: Lluvias generaron caos y “aguaron” reinicio de obras prometidas por Bello

Sin embargo, su gestión enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes. Días atrás, los contribuyentes documentaron con videos cómo funcionarios de Aseo Urbano arrojaban desperdicios recolectados de otros puntos en plena vía pública, formando vertederos frente a sus casas.

El reclamo ciudadano surge en un contexto de fuerte proselitismo, donde se denunció la participación de altos mandos de Servicios Urbanos en actos de campaña de Camilo Pérez (ANR-cartista), candidato oficialista a la Intendencia.

Medidas de urgencia

Este martes, como respuesta inmediata a los desastres ocasionados por la lluvia de ayer, el intendente señaló que la municipalidad desplegó equipos para despejar un total de 27 árboles caídos, de los cuales ya quitaron 17. Aseguró que la comuna sigue atenta a la recepción de denuncias, ante la posibilidad de casos que no hayan sido reportados aún.

Lea más: Vertedero “municipal”: “hurreros” de Camilo contaminan Asunción

“La dirección de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) está trabajando en diferentes lugares totalmente desplegada a fin de agilizar el tránsito”, dijo, agregó que dispuso la clausura de lugares en los cuales eventualmente puede ser peligroso, como las zonas de obra.